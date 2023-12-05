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منع المداخن على الواجهات

12/5/2023 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المباني التجارية الجديدة تركيب المداخن وتمديداتها ضمن التصاميم الهندسية عند تقديم طلب إصدار رخصة البناء، بحيث يتم مراعاة عدم وضع المداخن على الواجهات المطلة على الشوارع والطرق الرئيسية، ويسمح بتمديدها على الواجهات الخلفية أو الواجهات الجانبية للمبنى (غير المطلة على الشوارع والطرق الرئيسية)، على أن يراعى في تصميمها التغطية المناسبة وذلك باحتوائها داخل كتل معمارية تتناسب مع التصميم العام للواجهة، وسهولة القيام بأعمال الصيانة والنظافة الدورية، مع تركيب أجهزة منقيات الهواء الكهرومغناطيسية في المداخن بنظام تعويض الهواء النقي عن الهواء الخارج بما يناسب حجم العمل ونوع النشاط.
أعمال الصيانة
اشترطت الوزارة الأخذ في الاعتبار الأثر البصري في حال وضع المداخن على الواجهات الجانبية مما يؤثر على المنظر العام في حال كانت الواجهة تطل بشكل مباشر على الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، مشيرة إلى وضع منور داخل المبنى خاص بتمديدات المداخن والخدمات الأخرى بحجم مناسب وبطريقة تسهل أعمال الصيانة عند الحاجة.
مشهد حضري
جاء ذلك بمشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة ((استطلاع))، والذي يهدف إلى ضبط عملية إنشاء المداخن الجديدة للأنشطة التجارية وفق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي والأدلة الصادرة من الوزارة، ومعالجة المداخن الخاصة بالأنشطة التجارية القائمة، ومساعدة المستفيدين في تطوير وتحسين ملكياتهم، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين المشهد الحضري للمدن.
وتعتزم الوزارة وضع أدلة تستوجب وضع المداخن الخاصة بالمطاعم والمطابخ والمخابز والأنشطة الأخرى التي تتطلب وجود مداخن بعيداً عن الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية حفاظاً على المظهر العام للمبنى وللحد من مظاهر التشوه البصري، والالتزام باشتراطات المداخن لتجنب الوقوع في مخالفة بقيمة ألف ريال مع تصحيح المخالفة.
شروط للمداخن
- عدم وضع المداخن على الواجهات المطلة على الشوارع
- يسمح بالتمديد على الواجهات الخلفية أو الواجهات الجانبية
- يراعى في تصميمها التغطية المناسبة
- سهولة أعمال الصيانة والنظافة الدورية
- تركيب أجهزة منقيات الهواء الكهرومغناطيسية

MENAFN05122023000089011017ID1107543152

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