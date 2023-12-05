تباطؤ تنفيذ الاستثمارات الحكومية الربع الأول من العام المالى الحالى

توقع محللون أن يظل نمو الاستثمارات محدودًا خلال العام المالى الحالى، فى ظل التحديات التى تواجهها الموازنة نتيجة التضخم واحتمالات رفع الفائدة وبعض التأثيرات من تغير سعر الصرف، وتوجيهات صندوق النقد.

ارتفعت الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 3.49% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 40.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 39.1 مليار جنيه خلال الربع الأولى من العام المالى الماضى.

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ورغم أن الاستثمارات عادة ما تشهد نمو محدود خلال الربع الأول من كل عام، لكنها لم تصل حتى إلى 7% من المستهدف ضخه من استثمارات ممولة من الموازنة العامة للدولة، فيما كان نسبة ما تم تنفيذه من إجمالى الاستثمارات خلال العام الماضى نحو 12%.

قالت آية زُهير رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن نسبة النمو طفيفة، وتعكس ما أعلنت عنه الحكومة، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى فى المشروعات القومية، والتركيز على المشروعات التى تُدر دخلا بالعملة الأجنبية.

وأضافت زهير، أن الحكومة خلال الفترة المُقبلة ستستكمل المشروعات التى بدأتها فى سنوات ماضية، ولكنها لن تبدأ فى مشروعات جديدة، إلى جانب أنها ستقلل من المشروعات التى تتطلب واردات بالعملة الأجنبية، وأوضحت أن 40.5 مليار جنيه قيمة منخفضة تعكس التزام الحكومة بالتوجه المُعلن عنه.

وبحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023-2024، تبلغ مخصصات الاستثمارات 586.6 مليار جنيه مقارنة مع 329.7 مليار جنيه كانت مستهدفة خلال العام المالى الماضى 2022-2023، بنمو 77.9%.

وبطأت الحكومة تنفيذ المشروعات الممولة من الخزانة العامة خلال العام المالى الماضى 2022-2023 عن المستهدف فى الموازنة، وكشف الحساب الختامى المبدئى تسجيل إنفاق بقيمة 228 مليار جنيه، أى أقل من المستهدف بنحو 30%.

وبحسب البيانات جاء نمو الاستثمارات فى الربع الأول من العام المالى الحالى مدعومًا بنمو الاستثمار المباشر 3.3% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليصل إلى 37.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 36.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى.

كما انخفضت الأصول غير المنتجة 180%، مُسجلة نحو 544 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن الحكومة ستتجه إلى ترشيد الإنفاق بشكل عام وليس إبطاء وتيرة الاستثمارات الحكومية.

وأوضح أن الاستثمارات الحكومية ستتجه إلى قطاعات بعينها مثل النقل والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القطاعات المصدرة مثل الفوسفات، والقطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، بالتزامن مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، بضرورة أن تبطىء مصر وتيرة الاستثمار فى المشروعات القومية.

لكن“إتش سى” للأوراق المالية توقعت ارتفاع الاستثمارات العامة بنحو 47.8% ما يعوض تراجع الاستهلاك الحكومى 2.9% على أساس سنوى، مع اتجاهه لترشيد النفقات.

وأرجعت ارتفاع الاستثمارات العامة، إلى اتجاه وزارة النقل لدراسة تسريع تنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتى كان من المقرر لها أن تنتهى ما بين 2025 و2030 لتنتهى بنهاية 2025 و2026 لتجنب الزيادة فى التكاليف.