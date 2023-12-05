((ثروة للتأمين)) تستهدف زيادة رأس المال إلى 250 مليون جنيه العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة للوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال العام المقبل مقابل 100 مليون جنيه حاليًا.

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إنه من المقرر ضخ الزيادة الجديدة برأسمال الشركة على مرحلتين؛ تم اعتماد جزء منها خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، ومن المقرر استكمال باقى الزيادة خلال النصف الأول من العام المقبل.

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أضاف خليفة فى تصريحات لـ”البورصة”، إن زيادة رأس المال المدفوع للشركة تستهدف التوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديدة فيما يتعلق برؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق، فضلًا عن دعم الخطط التوسعية للشركة فى السنوات الخمس المقبلة.

أشار خليفة إلى أن الخطة الخمسية الجديدة للشركة ترتكز على البدء فى الاكتتاب فى الأخطار الكبيرة إضافة إلى التوسع فى بعض الفروع التأمينية ومنها الحوادث المتنوعة والهندسى والطبى، بجانب توفير التغطيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفقًا لخليفة، تشمل خطة الشركة تحقيق النمو، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعى فى التسويق الرقمى و الترويج للمنتجات سواء الشركات أو الأفراد.

فى سياق متصل، أوضح خليفة أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة الأقساط التأمينية إلى 750 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

حيث ضاعفت الشركة محفظة أقساطها خلال 4 مراكز مالية منذ بداية نشاطها بالسوق فى 2019، لتسجل نحو 619.2 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى مقابل 179 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، فيما بلغ عدد عملائها 50 ألف عميل من الشركات والأفراد حاليًا.

لفت إلى أنه وفقًا للقوائم المالية للعام المالى 2022-2023، حققت الشركة نموًا بمحفظة الأقساط تجاوزت نسبته 40.5%، حيث بلغت الأقساط المكتتبة نحو 619.2 مليون جنيه، بزيادة تقترب من 179 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى 2021-2022.

نوه إلى أن سياسة الشركة أدت إلى تحقيق توازن فى المحفظة ليستحوذ فرع السيارات بنوعيه الإجبارى والتكميلى على 45%من إجمالى الأقساط مقابل 25% للفرع الطبى فيما تتوزع النسبة المتبقية على بقية الفروع التأمينية الأخرى.

وحققت الشركة نموًا فى صافى الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 92.2%، لتسجل 27 مليون جنيه، كما بلغ فائض النشاط بالشركة، والذى يمثل مجموع الأرباح الفنية وعوائد الاستثمار، نحو 38.1 مليون جنيه بنمو تجاوز 66.6%.

وكشف خليفة أن الشركة بصدد تجديد إتفاقيات إعادة التأمين فى عام 2024، متوقعا أن يسهم تحسن النتائج الفنية للشركة فى الحصول على شروط ميسرة و مزايا جديدة بإتفاقيات العام المقبل.

يذكر أن شركة ثروة للتأمين حصلت على موافقة الهئية العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأمينى مطلع مارس 2019، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% لمجموعة كونتكت المالية القابضة، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية.