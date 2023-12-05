((ثروة للتأمين)) تستهدف زيادة رأس المال إلى 250 مليون جنيه العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة للوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال العام المقبل مقابل 100 مليون جنيه حاليًا.
قال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إنه من المقرر ضخ الزيادة الجديدة برأسمال الشركة على مرحلتين؛ تم اعتماد جزء منها خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، ومن المقرر استكمال باقى الزيادة خلال النصف الأول من العام المقبل.
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أضاف خليفة فى تصريحات لـ”البورصة”، إن زيادة رأس المال المدفوع للشركة تستهدف التوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديدة فيما يتعلق برؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق، فضلًا عن دعم الخطط التوسعية للشركة فى السنوات الخمس المقبلة.
أشار خليفة إلى أن الخطة الخمسية الجديدة للشركة ترتكز على البدء فى الاكتتاب فى الأخطار الكبيرة إضافة إلى التوسع فى بعض الفروع التأمينية ومنها الحوادث المتنوعة والهندسى والطبى، بجانب توفير التغطيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفقًا لخليفة، تشمل خطة الشركة تحقيق النمو، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعى فى التسويق الرقمى و الترويج للمنتجات سواء الشركات أو الأفراد.
فى سياق متصل، أوضح خليفة أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة الأقساط التأمينية إلى 750 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
حيث ضاعفت الشركة محفظة أقساطها خلال 4 مراكز مالية منذ بداية نشاطها بالسوق فى 2019، لتسجل نحو 619.2 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى مقابل 179 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، فيما بلغ عدد عملائها 50 ألف عميل من الشركات والأفراد حاليًا.
لفت إلى أنه وفقًا للقوائم المالية للعام المالى 2022-2023، حققت الشركة نموًا بمحفظة الأقساط تجاوزت نسبته 40.5%، حيث بلغت الأقساط المكتتبة نحو 619.2 مليون جنيه، بزيادة تقترب من 179 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى 2021-2022.
نوه إلى أن سياسة الشركة أدت إلى تحقيق توازن فى المحفظة ليستحوذ فرع السيارات بنوعيه الإجبارى والتكميلى على 45%من إجمالى الأقساط مقابل 25% للفرع الطبى فيما تتوزع النسبة المتبقية على بقية الفروع التأمينية الأخرى.
وحققت الشركة نموًا فى صافى الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 92.2%، لتسجل 27 مليون جنيه، كما بلغ فائض النشاط بالشركة، والذى يمثل مجموع الأرباح الفنية وعوائد الاستثمار، نحو 38.1 مليون جنيه بنمو تجاوز 66.6%.
وكشف خليفة أن الشركة بصدد تجديد إتفاقيات إعادة التأمين فى عام 2024، متوقعا أن يسهم تحسن النتائج الفنية للشركة فى الحصول على شروط ميسرة و مزايا جديدة بإتفاقيات العام المقبل.
يذكر أن شركة ثروة للتأمين حصلت على موافقة الهئية العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأمينى مطلع مارس 2019، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% لمجموعة كونتكت المالية القابضة، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية.
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