السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.

وأوضحت الهيئة، أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشارت إلى أن الكمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

وتابعت الهيئة:“تتضمن الكمية أيضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوم فترة شحن من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024”.