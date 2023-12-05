فاينانشيال تايمز: تسارع مستويات التخلف عن السداد فى الهند

MENAFN - Al-Borsa News) يعد الارتفاع الحاد في عدد المستهلكين الصينيين الذين يتخلفون عن السداد هو الأحدث في قائمة طويلة من الأمراض التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع عدد الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء بسبب عدم سداد أقساط كل شيء بدءًا من القروض العقارية إلى القروض التجارية إلى مستوى قياسي بلغ 8.54 مليون، من 5.7 مليون في أوائل عام 2020.

موضوعاتيلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

ولا يمثل ذلك سوى حوالي 1% من السكان في سن العمل، لكن معدل الزيادة يكشف أنه حتى رغم فتح الصين اقتصادها بعد الجائحة، فإن الضائقة المالية المتزايدة على مستوى الأفراد تساهم في الرياح المعاكسة الشديدة التي تحبط التعافي واسع النطاق في النشاط الاستهلاكي.

ودون تنشيط الإنفاق الاستهلاكي، قد تكافح الصين لدفع النمو الاقتصادي لمعدلات مستدامة، ويتوقع صندوق النقد الدولي بالفعل أن يتباطأ النمو 2024 إلى نحو 4.6%، من 5.4% العام الحالي .

ويتفاقم تأثير هذه التخلفات عن السداد بسبب النظام الرقابى المصرفى غير المتطور الذي يحتاج بشدة إلى الإصلاح، وبموجب اللوائح الحالية، يُمنع المتخلفون عن السداد المدرجين في القائمة السوداء من شراء تذاكر الطيران، وسداد المدفوعات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المنتشرة،“على باى” و”وى شات”، وإجراء العشرات من المعاملات الشائعة الأخرى.

وعلى المستوى البشري، فإن مثل هذه العقوبات تمحى المتخلفين اقتصاديا من العالم الافتراضى، ما يخلق صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية.

وعلى المستوى الوطني، فإنها تسهم في أزمة الديون التي تتجلى بوضوح ليس فقط في قطاع العقارات المنهار في الصين والتمويل الحكومي المحلى.. بل أيضاً في ارتفاع متأخرات بطاقات الائتمان والعدد المتزايد من حالات حبس الرهن العقاري من قبل البنوك.

وبما أن موجة التخلف عن السداد ترجع جزئياً إلى فورة الاقتراض التي دامت عقداً من الزمن من جانب المستهلكين الصينيين، فمن المرجح أن تتفاقم الأزمة.

وتشير التقديرات إلى أن ديون الأسر تضاعفت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 64% خلال العقد الماضي.

تحتاج بكين إلى أخذ زمام المبادرة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تتعامل مع حالات التخلف عن السداد والإفلاس بطريقة أكثر شفافية وإنصافاً، ليس فقط للأفراد، ولكن للشركات أيضاً.

وإذا لم يحدث ذلك فسيعرقل قضية التحول إلى نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على المستهلك، كما يدعو صندوق النقد الدولي وغيره.

والعام الماضي أسهم الإنفاق الاستهلاكي بنحو 53% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الصين، مقابل مستويات أعلى بكثير في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولابد أن ينصب التركيز الرئيسي لإصلاحات اللوائح على توفير سبل العودة إلى القدرة على سداد ديونها للأشخاص المدرجين على قوائم الديون السوداء، حتى يتسنى لهم أن يأملوا في استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي في نهاية المطاف، ولعل تطبيق حزم تخفيف الديون الفردية والجداول الزمنية لتسوية الديون للأفراد هما فكرتان يقترحهما الخبراء.

لكن الإصلاح الأكثر أهمية يجب أن يكون صياغة وتنفيذ قانون جديد بشأن الإفلاس الفردي، لاستكمال القانون الحالي بشأن إفلاس الشركات المعمول به منذ عام 2007، ويمكن لبكين أن تتعلم الدروس من المخطط التجريبي الذي أطلقته عام 2021 في شنتشن والذي سمح للسكان المحليين أن يعلنوا إفلاسهم.

وعلى نطاق أوسع، يتعين على الصين أن تعالج محاباتها للشركات المملوكة للدولة على نظيراتها الأصغر حجماً المملوكة للقطاع الخاص، إذ نادراً ما تفلس الشركات المملوكة للدولة، وخاصة تلك المملوكة للحكومة المركزية، في الصين لأن البنوك المملوكة للدولة ملزمة بالتسامح مع تأخيراتها فى السداد.

لكن ما يقدر رسميا بنحو 52 مليون مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم، إذا تخلفوا عن سداد ديونهم، يمكن للبنوك حجز أصولهم وإدراج رجال الأعمال الذين يمتلكونها في القائمة السوداء.

ويفسر التفاوت في هذا النظام ، إلى حد ما، السبب وراء ضعف أداء القطاع الخاص في الصين بشكل صارخ هذا العام، وعرقلة نموه على نطاق أوسع.

المصدر: افتتاحية فاينانشيال تايمز