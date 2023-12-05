أمريكا والصين تتجهان نحو الاستثمار في جنوب شرق آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب شرق آسيا سريعًا، إذ يتم إغراء الشركات الأمريكية والصينية بالاستقرار السياسي للدول وأسواقها الكبيرة، كما يساعد الدور الاستراتيجي للمنطقة باعتبارها منطقة عازلة وسط المنافسة المكثفة بين الولايات المتحدة والصين، في جذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، ووصل الاستثمار الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 222.5 مليار دولار خلال عام 2022.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بعد زيارة الرئيس جو بايدن للبلاد في سبتمبر الماضي :“تظهر فيتنام كشريك واعد في ضمان تنوع ومرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات”.

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أبدت شركات أمريكية منها“مارفل تكنولوجيز” و”سينوبسيز” رغبتها في الاستثمار في فيتنام، كما لو كان الأمر استجابة لتصريحات وزارة الخارجية.

افتتحت” أمكور تكنولوجيز” بالفعل مصنعًا لأشباه الموصلات في مقاطعة باك نينه الشمالية في أكتوبر، حيث بُنيت المنشأة بتكلفة 1.6 مليار دولار، وهي مصممة لتصبح أكبر قاعدة تصنيع للشركة الأمريكية في العالم، مما يخلق حوالي 10 آلاف وظيفة.

قالت ماليزيا، إن مجموعة“تشجيانغ جيلي” القابضة الصينية الكبرى لصناعة السيارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في ولاية بيراك الغربية لإنشاء قاعدة لإنتاج السيارات. كما تدرس الشركة بناء مصنع للسيارات الكهربائية في تايلاند.

تشتري الشركات الأمريكية والصينية أيضًا أعمالاً في جنوب شرق آسيا. في عام 2020، إذ أعلنت شركة“كيمبرلي – كلارك”، الشركة المصنعة الأمريكية لشركة” كليينيكس”، ومنتجات العناية الشخصية الأخرى، عن خطة للاستحواذ على“سوفتيكس إندونيسيا” مقابل 1.2 مليار دولار.

كما استثمرت مجموعة“علي بابا” القابضة الصينية مليارات الدولارات في“لازادا”، وهي شركة تجارة إلكترونية كبرى مقرها سنغافورة.

حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً في 11 دولة جنوب شرق آسيا بنسبة 40% بين عامي 2017 و 2022، وهي الفترة التي تصاعدت فيها الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متجاوزة الزيادات في الاستثمار في الصين وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأوضح مؤشر“إف دي أي ماركتينج” التابع لـ”فاينانشيال تايمز” والذي يتتبع الاستثمارات العابرة للحدود أن الولايات المتحدة تعد المستثمر الرئيسي في المشاريع الرأسمالية في جنوب شرق آسيا، حيث أنفقت 74.3 مليار دولار على بناء المصانع ومشاريع أخرى بين عامي 2018 و2022، تليها الصين التي استثمرت 68.5 مليار دولار في نفس الفترة.

ركزت الشركات الأمريكية في الغالب على الاستثمارات المتعلقة بأشباه الموصلات في دول مثل سنغافورة وماليزيا، بينما استثمرت الشركات الصينية في مشاريع مثل بناء مصانع السيارات الكهربائية في تايلاند وتطوير التعدين في إندونيسيا.

يعد الدافع وراء استثمارهم النشط، هو الرغبة في نقل قواعد التصنيع، حيث تحاول الشركات الأمريكية استغلال“علاقات الصداقة”، بحيث تحل الدول الحليفة محل الصين في سلاسل التوريد، فيما تنقل الشركات الصينية المصانع والمرافق الأخرى إلى دول ثالثة لتسهيل الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ترى العديد من الشركات الأمريكية أن جنوب شرق آسيا مكان مثالي لإعادة بناء سلاسل التوريد، لأنها قريبة من الصين، وهي مركز تصنيع رئيسي، وهي مستقرة نسبيًا سياسيًا واجتماعيًا، كما تتمتع المنطقة أيضا بأسواق محلية كبيرة، يبلغ مجموع سكانها أكثر من 600 مليون نسمة .

قال إيكومو إيسونو، كبير الاقتصاديين في معهد الأبحاث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إن دول جنوب شرق آسيا تستفيد من الانفصال بين الولايات المتحدة والصين من خلال تصنيف نفسها باعتبارها“منطقة محايدة”.

لطالما قادت اليابان البلدان الأخرى في الاستثمار في جنوب شرق آسيا منذ السبعينيات، لكن الشركات اليابانية أصبحت أكثر ترددًا في الاستثمار حيث بدأت البلدان المضيفة في المطالبة بالإنفاق في المجالات التي لا ترغب الشركات في الاستثمار فيها، خاصة القطاعات المتطورة مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والبطاريات.

ونتيجة لذلك، جذبت المنطقة ما يصل إلى 43.5 مليار دولار فقط من الشركات اليابانية في الخمسة أعوام حتى 2022، وهي الأصغر في العشرين عامًا الماضية.

وفي استطلاع أجراه بنك اليابان لصالح التعاون الدولي خلال عام 2012، رأت شركات التصنيع اليابانية أن إندونيسيا هي الوجهة الأجنبية الثالثة الواعدة على مدى ثلاثة أعوام، لكن مكانة البلاد تراجعت إلى المركز السادس في مسح العام الماضي، كما تراجعت تايلاند في التصنيف العالمي.

تعتبر الشركات اليابانية بحاجة ماسة لإعادة التفكير في استراتيجيتها في المنطقة، في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على تعزيز الاستثمار في جنوب شرق آسيا.