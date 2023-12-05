أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع صدور بيانات أظهرت توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات الأمريكي خلال نوفمبر، للشهر الحادي عشر على التوالي.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير – الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.3% أو 5.9 دولار عند 2036.3 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت إلى 2059.6 دولار.
بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 104.07 نقطة.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 0.9 نقطة إلى 52.7 نقطة خلال نوفمبر، من قراءة أكتوبر البالغة 51.8 نقطة، وهو ما تجاوز التوقعات بتسجيل 52.2 نقطة، ووافق المسح الصادر عن“إس آند بي جلوبال”، والذي أشار لنمو القطاع.
وقال“مايكل ويدمر”، رئيس أبحاث المعادن لدى وحدة إدارة الثروات في“بنك أوف أمريكا”:“ما زلنا نفتقد الأساسيات للحفاظ على الاتجاه الصعودي، المشكلة الكبيرة هي صناديق الاستثمار المتداولة حيث ما زلنا نرى نقصًا في التدفقات الداخلة، في ظل الإحجام عن اتخاذ مراكز طويلة على الذهب حتى يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة فعليًا”.
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MENAFN05122023000202011048ID1107543145
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