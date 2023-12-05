أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو أمريكا والصين تتجهان نحو الاستثمار في جنوب شرق آسيا

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع صدور بيانات أظهرت توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات الأمريكي خلال نوفمبر، للشهر الحادي عشر على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير – الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.3% أو 5.9 دولار عند 2036.3 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت إلى 2059.6 دولار.

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 104.07 نقطة.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 0.9 نقطة إلى 52.7 نقطة خلال نوفمبر، من قراءة أكتوبر البالغة 51.8 نقطة، وهو ما تجاوز التوقعات بتسجيل 52.2 نقطة، ووافق المسح الصادر عن“إس آند بي جلوبال”، والذي أشار لنمو القطاع.

وقال“مايكل ويدمر”، رئيس أبحاث المعادن لدى وحدة إدارة الثروات في“بنك أوف أمريكا”:“ما زلنا نفتقد الأساسيات للحفاظ على الاتجاه الصعودي، المشكلة الكبيرة هي صناديق الاستثمار المتداولة حيث ما زلنا نرى نقصًا في التدفقات الداخلة، في ظل الإحجام عن اتخاذ مراكز طويلة على الذهب حتى يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة فعليًا”.

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