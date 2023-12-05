النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية جلسة اليوم الثلاثاء المتقلبة، مع استيعاب المستثمرين تصريحات روسية أفادت بأن“أوبك بلس” مستعدة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2024، إذا لم تكن الإجراءات الحالية كافية لضبط الأسواق، بالتزامن مع دعوات للتخلص التدريجي رسميًا من الوقود الأحفوري.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1% تقريبًا بما يعادل 83 سنتًا عند 77.2 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ السابع عشر من يوليو، بعد أن لامست 79.09 دولار للبرميل.
وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1% تقريبًا أو 72 سنتًا إلى 72.32 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة العاشر من يوليو الماضي، بعد ارتفاع الأسعار خلال الجلسة إلى 74.12 دولار للبرميل.
وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي:“تؤكد روسيا من جانبها بشكل كامل الالتزام باتفاقيات التخفيض الطوعي الإضافي لصادرات النفط والمنتجات النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من يناير 2024”.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.9 مليون برميل.
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MENAFN05122023000202011048ID1107543144
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