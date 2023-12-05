النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي أمريكا والصين تتجهان نحو الاستثمار في جنوب شرق آسيا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية جلسة اليوم الثلاثاء المتقلبة، مع استيعاب المستثمرين تصريحات روسية أفادت بأن“أوبك بلس” مستعدة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2024، إذا لم تكن الإجراءات الحالية كافية لضبط الأسواق، بالتزامن مع دعوات للتخلص التدريجي رسميًا من الوقود الأحفوري.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1% تقريبًا بما يعادل 83 سنتًا عند 77.2 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ السابع عشر من يوليو، بعد أن لامست 79.09 دولار للبرميل.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1% تقريبًا أو 72 سنتًا إلى 72.32 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة العاشر من يوليو الماضي، بعد ارتفاع الأسعار خلال الجلسة إلى 74.12 دولار للبرميل.

وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي:“تؤكد روسيا من جانبها بشكل كامل الالتزام باتفاقيات التخفيض الطوعي الإضافي لصادرات النفط والمنتجات النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من يناير 2024”.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.9 مليون برميل.

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