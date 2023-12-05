Wednesday, 06 December 2023 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو

12/5/2023 11:18:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة يلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي أمريكا والصين تتجهان نحو الاستثمار في جنوب شرق آسيا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية جلسة اليوم الثلاثاء المتقلبة، مع استيعاب المستثمرين تصريحات روسية أفادت بأن“أوبك بلس” مستعدة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2024، إذا لم تكن الإجراءات الحالية كافية لضبط الأسواق، بالتزامن مع دعوات للتخلص التدريجي رسميًا من الوقود الأحفوري.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1% تقريبًا بما يعادل 83 سنتًا عند 77.2 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ السابع عشر من يوليو، بعد أن لامست 79.09 دولار للبرميل.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1% تقريبًا أو 72 سنتًا إلى 72.32 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة العاشر من يوليو الماضي، بعد ارتفاع الأسعار خلال الجلسة إلى 74.12 دولار للبرميل.

وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي:“تؤكد روسيا من جانبها بشكل كامل الالتزام باتفاقيات التخفيض الطوعي الإضافي لصادرات النفط والمنتجات النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من يناير 2024”.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.9 مليون برميل.

Source:

MENAFN05122023000202011048ID1107543144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث