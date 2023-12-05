يلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي أمريكا والصين تتجهان نحو الاستثمار في جنوب شرق آسيا

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة البيت الأبيض تأخذ العجز المالي على محمل الجد، مستشهدة بمقترحات الموازنة التي من شأنها خفض العجز ببضعة تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقالت“جانيت يلين” خلال تصريحات نقلها موقع“بانشبول نيوز” الأمريكي، إن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة من شأنه أن يخلق“تحديًا أكبر” لصانعي السياسات، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي“جو بايدن” على استعداد للعمل مع الكونجرس للبحث عن طرق لتخفيض عجز الموازنة.

وأوضحت أن أسعار الفائدة المرتفعة، والضغوط الأخيرة في سوق السندات، إلى جانب اقتراب العائدات من أعلى مستوياتها التاريخية، جعلت صناع السياسات يتساءلون عما إذا كانت المدفوعات الفيدرالية على الديون الأمريكية يمكن أن تشكل قريبًا عائقًا حقيقيًا أمام نمو الاقتصاد على المدى الطويل.

وأشارت“يلين” إلى أنه على الرغم من المخاوف المتعلقة بالديون، فإنها متأكدة من أن الاستجابة المالية“الكبيرة” لإدارة“بايدن” للحد من تداعيات الجائحة هي النهج الصحيح، مؤكدة أن تباطؤ الضغوط التضخمية الناجمة عن ذلك يجعلها تشعر بالثقة في كيفية إدارة الأزمة.

وأنفقت الولايات المتحدة 659 مليار دولار على مدفوعات حاملي السندات في السنة المالية 2023، أي ما يقرب من ضعف إجمالي السنة المالية 2020 البالغ 345 مليار دولار.

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