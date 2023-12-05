يلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات

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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة البيت الأبيض تأخذ العجز المالي على محمل الجد، مستشهدة بمقترحات الموازنة التي من شأنها خفض العجز ببضعة تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقالت“جانيت يلين” خلال تصريحات نقلها موقع“بانشبول نيوز” الأمريكي، إن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة من شأنه أن يخلق“تحديًا أكبر” لصانعي السياسات، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي“جو بايدن” على استعداد للعمل مع الكونجرس للبحث عن طرق لتخفيض عجز الموازنة.
وأوضحت أن أسعار الفائدة المرتفعة، والضغوط الأخيرة في سوق السندات، إلى جانب اقتراب العائدات من أعلى مستوياتها التاريخية، جعلت صناع السياسات يتساءلون عما إذا كانت المدفوعات الفيدرالية على الديون الأمريكية يمكن أن تشكل قريبًا عائقًا حقيقيًا أمام نمو الاقتصاد على المدى الطويل.
وأشارت“يلين” إلى أنه على الرغم من المخاوف المتعلقة بالديون، فإنها متأكدة من أن الاستجابة المالية“الكبيرة” لإدارة“بايدن” للحد من تداعيات الجائحة هي النهج الصحيح، مؤكدة أن تباطؤ الضغوط التضخمية الناجمة عن ذلك يجعلها تشعر بالثقة في كيفية إدارة الأزمة.
وأنفقت الولايات المتحدة 659 مليار دولار على مدفوعات حاملي السندات في السنة المالية 2023، أي ما يقرب من ضعف إجمالي السنة المالية 2020 البالغ 345 مليار دولار.
Source:
MENAFN05122023000202011048ID1107543143
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