المصرية للاتصالات: انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما تؤكد الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.
وتعرب الشركة عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.
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