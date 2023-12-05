MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“المصرية للاتصالات”: عطل تقنى يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق منصة“أجري” توفر حلولًا للقطاع الزراعي عبر التجارة الإلكترونية المشاط: الإطلاق الناجح لقمر“مصر سات 2” علامة هامة في تاريخ التعاون الإنمائي مع الصين

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما تؤكد الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

وتعرب الشركة عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.