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بنك سويسري يعترف بإخفاء مليارات الدولارات عن سلطات الضرائب الأميركية

12/5/2023 11:05:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأميركيين وآخرين لإخفاء أكثر من 5.6 مليارات دولار من دائرة الإيرادات الداخلية، حسب ما أعلنت وزارة العدل، حيث سيدفع بنك بيكتيت، القسم المصرفي الخاص لمجموعة «بيكتيت» التي تأسست قبل 218 عاما، حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حسابا نيابة عن عملاء أميركيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأميركية.
وتحتوي الحسابات على أكثر من 5.6 مليارات دولار من إجمالي الأصول البالغة 20 مليار دولار تقريبا من دافعي الضرائب الأميركيين التي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وفي حال التزم البنك بشروط الصفقة، ستوافق وزارة العدل على تأجيل المحاكمة لمدة 3 سنوات ثم إسقاط تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأميركية، وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضا على التعاون مع التحقيقات الجارية في الحسابات المصرفية المخفية.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان: «إن استئصال المخالفات المالية يظل أولوية لهذا المكتب». وأضاف: «نحن نشجع الشركات والمؤسسات المالية على القدوم إلينا للإبلاغ عن المخالفات قبل أن نأتي إليكم».
واتهم ممثلو الادعاء مجموعة بيكتيت بمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب الأميركية من خلال فتح حسابات غير معلنة والحفاظ عليها وإخفائها، واستخدم البنك «وسائل متنوعة» لإخفاء تلك الحسابات، بحسب اتفاق النيابة المؤجل.
لقد احتفظت بالبريد المتعلق بحسابات العملاء في البنك، بدلا من إرساله إلى العملاء في الولايات المتحدة، من أجل «المساعدة في ضمان بقاء المستندات التي تعكس وجود الحسابات خارج الولايات المتحدة وبعيدا عن متناول سلطات الضرائب الأميركية»، وفقا لما ذكره نص الاعتراف، كما أنها شكلت وتعاملت مع كيانات خارجية «ليس لها أي غرض تجاري لكنها كانت موجودة فقط لمساعدة عملائها من دافعي الضرائب الأميركيين التابعين على إخفاء حساباتهم وأصولهم الخارجية عن سلطات الضرائب الأميركية». واحتفظت مجموعة Pictet Group بحوالي 529 كيانا خارجيا لحسابات الولايات المتحدة المعنية خلال الإطار الزمني ذي الصلة.
كما ساعدت المجموعة أيضا العملاء الأميركيين المتهربين من الضرائب على الاحتفاظ بأموال غير معلنة في الخارج عن طريق تحويل الأموال من حسابات غير معلنة إلى حسابات يبدو أنها مملوكة لعملاء غير أميركيين، وكانت هذه الحسابات لاتزال تحت سيطرة عملاء دافعي الضرائب الأميركيين من خلال «تبرعات وهمية»، وفقا لوزارة العدل.

MENAFN05122023000130011022ID1107543075

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