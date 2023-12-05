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على عكس المعتاد لماذا ترتفع أسعار الأسهم والذهب والبيتكوين بنفس الوقت؟

12/5/2023 11:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمر جميع فئات الأصول المالية العالمية بفترة إيجابية في الوقت الحالي، مع صعود ملحوظ متزامن غير معتاد، وتبدو التوقعات حيال آفاق السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى وراء الارتفاعات القوية للأصول المالية المتباينة مؤخرا، وسط توقعات متفائلة حيال أداء فئات الأصول المختلفة في العام المقبل.
وقد شهدت الأصول الآمنة بقيادة الذهب والسندات الحكومية صعودا قويا في الفترة الأخيرة، مع تدافع المستثمرين لحيازتها وسط التكهنات بشأن مسار السياسة النقدية، إذ ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في التاريخ خلال تعاملات الإثنين الماضي، لتتجاوز العقود الآجلة للمعدن تسليم شهر فبراير مستوى 2150 دولارا للأوقية.
وتنازلت أسعار الذهب عن كل مكاسبها لاحقا لتتحول للهبوط بنحو 2.2% عند 2042 دولارا للأوقية عند تسوية تعاملات الإثنين الماضي، لكنها لاتزال مرتفعة بنحو 12% منذ بداية هذا العام، وحقق المعدن النفيس ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين، مع تدافع المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات خفض معدلات الفائدة.
ويرى محللون أن الذهب سيواصل تسجيل مستويات قياسية في العام المقبل، مع الحفاظ على حاجز الـ 2000 دولار للأوقية، مستفيدا من ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية واحتمالات خفض معدلات الفائدة عالميا.
وعلى جانب مواز، سجلت سندات الخزانة الأميركية في نوفمبر أفضل أداء شهري منذ 40 عاما، حيث ارتفعت السندات لأجل 10 سنوات، ليتراجع العائد على هذه الديون إلى 4.29%، منخفضا بنحو 0.65% على مدى نوفمبر، وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات 4.9% في نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري منذ ديسمبر 2008.
مكاسب الأصول الخطرة
ولم يكن الصعود مقتصرا على الملاذات الآمنة فحسب، لكنه شمل أيضا الأصول الخطرة والتي تتضمن الأسهم والعملات المشفرة، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بنهاية الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في العام الحالي، لتسجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.
وسجل مؤشر «داو جونز» الصناعي للأسهم الأميركية أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ عام 2021، مرتفعا بنحو 9% منذ بداية العام الحالي، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 35% منذ بداية عام 2023.
وجاءت مكاسب سوق الأسهم الأميركية بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية في وقت مبكر من العام المقبل، رغم تصريحات مسؤولي الفيدرالي المتشككة بشأن هذا التحول، كما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية واليابانية ارتفاعات ملحوظة أيضا، حيث صعد مؤشرا «ستوكس 600» الأوروبي و«نيكي» الياباني بنحو 5% و3% على الترتيب في الشهر الأخير.
وعلى جانب مواز، كان لسوق العملات المشفرة نصيب كبير من ارتفاعات الأصول المالية في الفترة الأخيرة، مع تباين وجهات النظر بشأن ما إذا كان يمكن اعتبارها ملاذات آمنة رقمية أو أصولا تتسم بالخطورة الكبيرة وأداة للمضاربات، وارتفع سعر البيتكوين أعلى 42 ألف دولار لفترة وجيزة يوم الإثنين الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022.
وتتداول البيتكوين حاليا أعلى بنحو 150% من مستوياتها في بداية العام الحالي، لتتجه لأفضل أداء سنوي منذ 2020، حيث استفادت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية من احتمالات خفض الفائدة الأميركية والتكهنات بشأن قرب موافقة لجنة البورصات الأميركية على أول صندوق استثمار متداول فوري للبيتكوين.
لماذا يرتفع كل شيء؟
تقود التوقعات بشأن تحول السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى إلى النهج التيسيري المكاسب الملحوظة لكل الأصول المالية في الفترة الأخيرة، وقد رفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة من مستوى قرب الصفر في مارس 2022 إلى نطاق 5.25% و5.5% حاليا.
لكن الأسواق تسعر أن دورة التشديد النقدي انتهت بالفعل، مع احتمالية للتحول لخفض الفائدة الأميركية قبل منتصف العام المقبل، وتشير أداة «فيد واتش» إلى احتمالية تقارب 99% لتثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي يوم الثالث عشر من ديسمبر الجاري.
كما تعتقد الأسواق أن خفض الفائدة الأميركية قد يحدث في مارس المقبل باحتمالية تتجاوز 56%، ترتفع إلى نحو 80% بحلول مايو 2024، ودفعت توقعات قرب خفض الفائدة الأميركية الدولار وعوائد سندات الخزانة للهبوط، ما قدم الدعم الكافي لأسواق الأسهم والذهب وحتى العملات المشفرة لتسجيل مكاسب قوية مؤخرا.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تسعر الأسواق احتمالية اتجاه المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل المقبل، وقال «إد الحسيني» الاستراتيجي في «كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنت» إن هناك القليل من «الخوف من فقدان الفرصة» في الأسواق المالية حاليا مع الهبوط المفاجئ لعائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات 5%.
هل يستمر الصعود؟
تميل توقعات المحللين للتفاؤل حيال مسار معظم الأصول المالية خلال العام المقبل، بدعم آفاق السياسة النقدية، ويرى بنك «يو بي إس» أن سندات الخزانة الأميركية ستواصل الارتفاع في العام المقبل، ليتراجع العائد على الديون لأجل 10 سنوات إلى 3.5% بحلول نهاية 2024.
وتوقع بنك «دويتشه بنك» وصول مؤشر «إس آند بي 500» لمستوى قياسي جديد في العام المقبل عند 5100 نقطة، بينما يرى «سيتي بنك» أن المؤشر قد يسجل 5000 نقطة بحلول منتصف 2024.
وقد شملت التوقعات المتفائلة الذهب أيضا، حيث قال «هينغ كون هاو» رئيس استراتيجية السوق في «يو أو بي» إن التراجع المتوقع للدولار الأميركي ومعدلات الفائدة في العام المقبل هو المحرك الرئيسي الإيجابي للذهب، متوقعا الوصول لمستوى 2200 دولار للأوقية بنهاية 2024.
ويتوقع «بارت ميليك» رئيس استراتيجيات السلع في «تي دي سيكيوريتيز» أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2100 دولار للأوقية في الربع الثاني من العام المقبل، بدعم استمرار مشتريات البنوك المركزية للمعدن.

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