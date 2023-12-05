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KIB يعزز شبكته المصرفية بجهاز سحب آلي متعدد العملات

12/5/2023 11:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير جهاز السحب الآلي متعدد العملات في مطار الكويت الدولي، لضمان استفادة العملاء بشكل أكثر شمولا، وذلك من أجل توفير تجربة مصرفية متميزة وسلسة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجيته المتكامل والهادفة إلى تعزيز شبكة أجهزة السحب الآلي بأحدث التقنيات والمزايا، وانطلاقا من التزامه بمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته وتلبية كل احتياجات عملائه بصفة انه «بنك للحياة».
وفي تعقيبه على هذه المبادرة، قال مساعد المدير، أجهزة الصراف الآلي، إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، أحمد العنزي: إننا نشهد اليوم انتقالات سريعة وتطورات متلاحقة في سوق الخدمات المصرفية بمرور كل ثانية، ما يدفعنا إلى تجديد مفهوم التجربة المصرفية المريحة والسهلة بشكل مستمر. والتزاما بشعارنا ورؤيتنا الأساسية، بنك للحياة، فإننا نواصل مراقبة ومواكبة كل التقنيات الجديدة التي نعتقد أنها قادرة على الإسهام بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا وضمان جودة الخدمات التي تناسب أسلوب حياتهم العصري.
وأشار العنزي إلى أن القطاع المصرفي في الكويت، بالتزامن مع تطور التكنولوجيا المالية الحديثة، يواصل تأكيد حرصه على ابتكار الحلول الفعالة التي تلبي متطلبات عملائه وتفوق توقعاتهم، لافتا إلى أن جهاز السحب الآلي متعدد العملات الذي يوفره KIB ضمن المبنى الخاص بطيران الجزيرة (T5)، سيتيح إمكانية السحب النقدي بأربع عملات هي الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، ومن دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك.
وما يزال بإمكان عملاء KIB الاستفادة من شبكة أجهزة السحب الآلي المنتشرة في كل أنحاء الكويت لإنجاز كل العمليات الأساسية، مثل السحب والإيداع النقدي، تحويل الأموال بين الحسابات، إدارة الرقم السري، والسحب النقدي من دون بطاقة مصرفية باستخدام البطاقة المدنية ورقم الهاتف المحمول، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى التي تتضمن سداد مدفوعات بطاقات KIB الائتمانية، تفعيل البطاقات الجديدة، الاشتراك في خدمة الرسائل النصية المصرفية القصيرة، استبدال نقاط مكافآت KIB بقيمة استرداد نقدي وإعادة تعبئة بطاقات KIB مسبقة الدفع.

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