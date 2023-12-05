الخليج يحصد ثمار جهود موظفيه بتحقيق إنجازات كبيرة في 2023



وليد خالد مندني: البنك حقق طفرة بتجربة العميل وقطع شوطاً طويلاً بالتحول الرقمي

سنواصل تطوير خدماتنا وطرح منتجات تنافسية تلبي طموحات العملاء واحتياجاتهم

سلمى الحجاج: سعداء بأداء موظفينا وحريصون على تدريب وتطوير كوادرنا البشرية روح الترابط والتواصل بين موظفينا تُجسد قيم بنك الخليج وبيئة العمل المميزة لدينا

عقد بنك الخليج الحفل السنوي لموظفيه، والذي شهد تخريج الدفعة الثامنة ضمن برنامج «أجيال»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني ومسؤولي الإدارة التنفيذية في البنك.وفي هذا السياق، أعرب وليد خالد مندني عن شكره لموظفي البنك في مختلف الإدارات، على ما بذلوه من جهود طوال العام، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء البنك بشكل عام، وتوج بإطلاق البنك لذراعه الاستثمارية الخليج كابيتال للاستثمار «انفست جي بي»، مشيرا إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت جاءت بفضل تضافر الجهود ما بين الإدارات المختلفة في البنكوعبر مندني عن فخره بالطفرة التي حققها بنك الخليج في تجربة العميل، من خلال توفير خدمات متميزة تلبي طموحات العملاء وتتجاوز توقعاتهم، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تطوير خدماته وطرح المزيد من المنتجات التنافسية.وقال إن البنك يضع العميل في مقدمة أولوياته وقراراته، مضيفا: «قطعنا شوطا طويلا في رحلة التحول الرقمي، والطموح كبير لتحقيق المزيد، حيث تم إطلاق تطبيق البنك الجديد على الهواتف الذكية وتحديث وتطوير الفروع وأجهزة السحب الآلي.وأشار إلى أن تطوير وتمكين الشباب جزء أساسي من إستراتيجية البنك، ونعول كثيرا على برنامج أجيال في تدريب وتطوير الكوادر الشبابية.بيئة العملمن جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمي الحجاج: «سعداء بالإنجازات الكثيرة التي حققها موظفونا هذا العام، ونفتخر أكثر بروح الترابط والتواصل بين الموظفين، ضمن عائلة بنك الخليج، والتي تجسد قيم البنك وبيئة العمل المميزة لدينا».وأضافت: «كفريق واحد، نحن ملتزمون بمساعدة بعضنا البعض في توفير الأدوات والفرص التي تسهم في تحسين وتطوير كوادرنا، من خلال التدريب المستمر، سواء عبر برنامج أجيال للموظفين حديثي التخرج، أو بالتعاون من أفضل وأرقي الجامعات والمعاهد التدريبية على مستوى العالم».جلسة نقاشيةوعلى صعيد متصل، شهد الحفل تنظيم جلسة نقاشية أدارتها مدير عام الموارد البشرية سلمى الحجاج وبمشاركة مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان ومدير الخدمات المصرفية للشركات فيصل العدساني ومدير عام الخدمات المساندة للعملاء منى منصور ومدير عامتكنولوجيا المعلومات شهزاد انجوم.وتناولت الجلسة التطورات الكبيرة التي شهدها البنك العام الحالي رحلة التحول الرقمي التي تستهدف ترسيخ مكانة الخليج كبنك للمستقبل، حيث استعرضت كل إدارة المراحل التي تم إنجازها والعملعليها. وتطرقت الجلسة إلى إنجازات البنك في مجال الاستدامة بمختلف مستوياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكدة التزام البنك بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة البيئية في عملات تطوير الفروع الجاري تنفيذها.يذكر أن برنامج «أجيال» التدريبي يستقطب حديثي التعيين في البنك، والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات، وذلك لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.وكان البنك ضمن جهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز قدرات موظفيه، قد أطلق النسخة التاسعة من برنامج «أجيال» في سبتمبر، بانضمام دفعة جديدة من المتدربين حديثي التعيين في البنك، وذلك بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت.بيئة عمل شاملةتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.