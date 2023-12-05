Wednesday, 06 December 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1 7 مليار دولار تمويلات الشركات العربية الناشئة في 11 شهرا

12/5/2023 11:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جمعت الشركات الناشئة في المنطقة العربية تمويلا بقيمة 379 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، مقابل 147.4 مليون دولار خلال أكتوبر، لتقفز قيمة الاستثمارات بنسبة 157.1% على أساس شهري، وذلك وفقا لبيانات منصة «الموجز الرقمي». وبحسب البيانات، فقد تم استثمار ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار في 18 شركة ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، بقيادة شركة Flow48 الإماراتية التي جمعت 25 مليون دولار. واقتنصت الشركات السعودية نصيب الأسد من استثمارات رأس المال الجريء بالشركات الناشئة العربية خلال نوفمبر، وذلك باستحواذها على 81.1% من قيمة الاستثمارات، تليها الشركات الإماراتية بنسبة 15.3%.
وحصلت 33 شركة ناشئة في المنطقة العربية على تمويل خلال نوفمبر، علما بأن الشركات الإماراتية كانت الأعلى، حيث اقتنصت 45.5% من عدد الاستثمارات، تليها الشركات السعودية بواقع 27.3%، ثم المصرية بواقع 9.1%، والمغربية والتونسية بنسبة 6.1% لكل منهما. ووصلت قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنطقة العربية خلال أول 11 شهرا من عام 2023 إلى نحو 1.72 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار بنهاية أكتوبر الأول الماضي.
يشار إلى أن الشركات الناشئة بالمنطقة العربية جمعت تمويلا بقيمة 1.19 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2023، بواقع 826.37 مليون دولار بالربع الأول، مقابل 181.03 مليون دولار في الربع الثاني، فيما جمعت الشركات تمويلا بقيمة 184.05 مليون دولار بالربع الثالث، وقد حصلت 350 شركة ناشئة بالمنطقة على تمويل خلال أول 11 شهرا من 2023.

MENAFN05122023000130011022ID1107543069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث