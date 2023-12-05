زين وooredoo توقعان صفقة استحواذ ودمج أبراج بـ 2 2 مليار دولار



رئاسة مجلس إدارة شركة الأبراج الجديدة ستكون بالمداورة بين «زين» و«Ooredoo»

الكيان الجديد سيحقق إيرادات معدل التشغيل 500 مليون دولار.. و200 مليون أرباحاً إجمالية

الاتفاقية تشمل دمج 30 ألف برج اتصالات بقطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس نموذج التشغيل المستقل سيوفر بنية تحتية خاملة مقدمة كخدمة.. ويدعم تقليل الأثر الكربوني

أعلنت مجموعة زين وشركة «Ooredoo» عن التوقيع على اتفاقيات نهائية بين مجموعة «Ooredoo» ومجموعة «زين» وشركة TASC Towers Holding (TASC) لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة.وستضم شركة الأبراج الموسعة نحو 30 ألف برج، وبقيمة تقديرية حالية مجمعة للمشروع تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وستمتلك Ooredoo و«زين» حصصا متساوية تبلغ 49.3% لكل منهما في الشركة المعاد هيكلتها، وذلك عبر عملية معادلة للأصول والنقد، في حين سيحتفظ مؤسسو TASC بالحصة المتبقية، من خلال Digital Infrastructure Asset LLP، وسيقومون بإدارة عمليات الشركة.ومن المتوقع أن تحقق شركة الأبراج المعاد هيكلتها إيرادات معدل التشغيل تصل إلى نحو 500 مليون دولار مع أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بعد الإيجار تزيد على 200 مليون دولار، وذلك بعد استكمال متطلبات إغلاق الصفقة في جميع الدول ومنها قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس، ويدعم هذا الوضع المالي الآفاق الواعدة والربحية لشركة الأبراج المعاد هيكلتها.وستكون رئاسة مجلس إدارة شركة الأبراج بالمداورة بين Ooredoo و«زين»، تبدأ بتولي بدر ناصر الخرافي منصب رئيس مجلس الإدارة وعزيز العثمان فخرو نائبا للرئيس.ويعد توقيع هذه الصفقة إنجازا كبيرا على طريق تحقيق الجوانب الرئيسية لاستراتيجيات Ooredoo و«زين» والتي تركز على مواصلة التطوير لتصبحا شركات اتصالات ذكية، وإنشاء محفظة تركز على القيمة. كما تؤكد الصفقة على التزام Ooredoo و«زين» وTASC لتحقيق النمو والقيمة للمساهمين.نقطة انطلاق مشتركةوفي تصريح مشترك، قال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، وبدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، وإياد مظهر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TASC Towers Holding: «تعد هذه الاتفاقية نقطة انطلاق مشتركة لمرحلة مميزة لعملياتنا، حيث ستسهم في تأسيس أكبر شركة أبراج مستقلة في المنطقة، كما أنها سترسخ موضع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خارطة أبراج الاتصالات في العالم، وستجعل من المنطقة لاعبا أساسيا في قطاع الاتصالات العالمي».وقالوا في البيان المشترك: «إننا نتوقع تحقيق آثار إيجابية واسعة النطاق لأسواق المنطقة تشمل تعزيز خطط النمو الاقتصادي، وتسريع مشاريع تحديث قطاع الاتصالات وما يتعلق به من تطورات تقنية، والتي تزداد أهميتها على الصعيد العالمي».وأضافوا: «ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال زيادة الأرباح وضمان كفاءة رأس المال وتحسين الميزانيات الختامية لشركاتنا وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين، كما تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدعم خفض الأثر الكربوني في المنطقة، وتسهم في تحقيق رؤيتنا في إعادة رسم معالم قطاع الاتصالات من خلال بناء منظومة أكثر استدامة لضمان مستقبل أكثر ترابطا لمجتمعاتنا في المنطقة».بنية تحتية خاملةوبصفتها شركة أبراج مستقلة تستفيد من الأصول المشتركة لكل من مجموعة Ooredoo و«زين»، فإن TASC ستوفر بنية تحتية خاملة مقدمة للخدمة تحت مظلة نموذج شراكة، ما يتيح فرصا غير مسبوقة لجميع مشغلي شبكات الجوال ويوفر لهم بديلا يتسم بكفاءة رأس المال لبناء وإدارة البنى التحتية الخاملة الخاصة بهما وبطريقة منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة.ويتمتع نموذج الشراكة هذا بالقدرة على تلبية احتياجات مشغلي شبكات الجوال الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف وخفض انبعاثات الكربون وتلبية احتياجات المواقع التي تسجل أرقام نمو من خانتين في مجال استهلاك البيانات في المنطقة.وستحتفظ كل من Ooredoo و«زين» ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما.وسيكون التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق خاضعا للموافقات التنظيمية لضمان الانتقال السلس للعمليات، مع توقعات بإغلاق أولى هذه الاتفاقيات في العام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة أبراج اتصالات Ooredoo في سلطنة عمان ستتبع إجراءات مستقلة.وكانت «مورجان ستانلي» هي المستشار المالي الحصري لمجموعة Ooredoo، في حين كانت «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد» المستشار المالي الحصري لكل من مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding في هذه الصفقة، كما كانت «دي إل إيه بايبر» المستشار القانوني لمجموعة Ooredoo، و«هيربيرت سميث فريهيلز» و«نورتون روز فولبرايت» المستشار القانوني لكل من مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding. كما كانت «شيرمان آند ستيرلنغ» («إس آند إس») المستشار القانوني لشركة Digital Infrastructure Asset LLP.