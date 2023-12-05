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بيتك يتعاون مع ويسترن يونيون لتحويل الأموال إلى الخارج

12/5/2023 11:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديم خدمة التحويلات المالية الدولية بعلامات تجارية مشتركة عبر تطبيق KFHonline على الموبايل، بالتعاون مع مجموعة «ويسترن يونيون» العالمية لتحويل الأموال عبر الحدود.
وقال مشعل مدني، مدير القنوات الإلكترونية وخدمات إدارة النقد في «بيتك»: تتوافر خدمة التحويلات المالية الجديدة من «بيتك» و«ويسترن يونيون» من دون أي رسوم تحويل لمدة محدودة، حيث توفر هذه الخدمة الوقت والجهد على العملاء، وتتيح لهم تحويل الاموال نقدا أو من خلال الحسابات البنكية، إلى المستفيدين المحددين في المواقع المرغوبة ضمن نطاق شبكة ويسترن يونيون حول العالم.
وأوضح مندني أن العملاء الراغبين في تحويل أي مبالغ من حساباتهم البنكية الى الخارج عبر«ويسترن يونيون» يمكنهم بسهولة وبمنتهى الأمان استخدام تطبيق «بيتك» KFHonline عبر الموبايل، وإجراء التحويلات وفق خطوات محددة وسريعة.
وأشار مندني إلى أن الخدمة تستهدف توفير أفضل المزايا لعملاء «بيتك»، والتي تأتي في إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتحويل الأموال على مستوى العالم، لتوفير تحويلات آمنة وموثوقة وسريعة تلبي توقعات العملاء.
وتعتبر «ويسترن يونيون» من أكبر شبكات تحويل الأموال، وهي معتمدة في معظم دول العالم، حيث يمكن للعملاء إرسال الأموال عبر شبكة منافذها الواسعة، والتي تشمل أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. كما يمكنهم أيضا تسديد المدفوعات إلى مليارات الحسابات المصرفية وملايين المحافظ والبطاقات الرقمية في أكثر من 110 دولة. وتتوافر خدمة التحويلات المالية الدولية بصورة فورية عبر الحسابات البنكية في 100 دولة.
وأكد حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، أهمية هذا التعاون الذي يمنح العملاء المرسلين للتحويلات إمكانية الوصول إلى النطاق الكامل لشبكة «ويسترن يونيون». وقال سليمان: تشير بيانات التحويلات المالية الصادرة عن البنك الدولي لعام 2022، إلى ان الكويت تحتل المرتبة الأولى في أسواق التحويلات العشرة على مستوى العالم. ويتطلع المستهلكون إلى تمكينهم من اختيار كيفية وتوقيت تحويل الأموال، حيث يرغبون بخدمات موثوقة ومريحة يسهل الوصول إليها ويمكنهم إنجازها بسرعة. ويهدف التعاون مع التمويل بيت الكويتي (بيتك) الى توسيع قدرات التطبيقات الرقمية على تلبية هذه الاحتياجات. كما يساهم هذا التعاون في تقريب «ويسترن يونيون» من تأكيد وصول الخدمات المالية الى الجميع، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في استراتيجيتها.
ويوفر بيت التمويل الكويتي (بيتك) باقة متكاملة من الحلول المصرفية الرقمية عبر تطبيق KFHonline على الموبايل، وتشمل هذه الحلول مجموعة من الخدمات الجديدة مثل تقديم طلب التمويل الشخصي إلكترونيا عبر تطبيق «بيتك» أونلاين، وفتح حساب الذهب أونلاين مع خيارات البيع والشراء، وخدمة توصيل الذهب، وطلب دفتر شيكات، وطباعة الشيكات الفورية، وإصدار بطاقة الخصم المباشر عبر رمز الاستجابة السريعة، والتحقق من الودائع، كما يمكن للعملاء الاطلاع على خطط الاستثمار وإجراء التحويلات المحلية والدولية وإنشاء ودائع استثمارية.

MENAFN05122023000130011022ID1107543067

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