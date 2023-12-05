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عين المواطنين على الودائع ذات الفوائد أعلى من 3 5% حتى 6%

12/5/2023 11:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن تحركات المودعين في البنوك الكويتية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2023 أظهرت أن أعينهم تتجه نحو الودائع ذات الفوائد الأعلى من 3.5% حتى أكثر من 6% والتي استقطبت نحو 8.75 مليارات دينار منذ نهاية ديسمبر 2022 حتى نهاية أكتوبر 2023.
ووفقا للبيانات، فإن التحركات الايجابية على الشرائح المستهدفة من الودائع خلال تلك الأشهر الـ 10 تضمنت ارتفاعا في إجمالي الودائع بنحو 654.6 مليون دينار لتصل إلى 38.11 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 37.45 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بعدما شهدت 5 شرائح من الودائع تراجعات في قيمتها بنحو 8.097 مليارات دينار.
وتفصيليا، أظهرت الأرقام أن حجم الودائع بدون فوائد في الكويت (تحت الطلب) تراجعت خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنحو 560 مليون دينار وبما نسبته 5.15% لتصل إلى 10.3 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 10.86 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وتراجعت الودائع ذات الفوائد حتى 2% بنحو 15.3% بما قيمته 1.76 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، إذ سجلت 9.71 مليارات دينار مقارنة مع ودائع بلغت قيمتها 11.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وانخفضت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2 حتى 2.5% بنسبة 95% بما قيمته 799.4 مليون دينار لتبلغ 36.5 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 835.9 مليون دينار قيمة تلك الشريحة من الودائع بنهاية ديسمبر 2022.
ونزلت الودائع ذات الفائدة أكبر من 2.5 حتى 3% بنسبة 91.1% بما قيمته 839.5 مليون دينار لتصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 81.9 مليون دينار مقارنة مع 921.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وتراجعت شريحة الودائع ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% بنسبة تناهز 98% بما قيمته 4.136 مليارات دينار لتصل إلى 89.9 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 4.22 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
ولجهة الودائع، التي شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام، فقد شهدت الودائع ذات الفوائد الأكبر من3.5 حتى 4% زيادة بلغت نسبتها 45.67% بما قيمته 1.6 مليار دينار لتبلغ في نهاية أكتوبر 2023 نحو 5.122 مليارات دينار مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر الماضي التي بلغت حينها 3.516 مليارات دينار.
وسجلت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% زيادة نسبتها 105.4% بما قيمته 3.08 مليارات دينار لتصل في نهاية أكتوبر 2023 إلى نحو 6 مليارات دينار مقارنة مع 2.92 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بنسبة 182.5% بما قيمته 2.638 مليار دينار لتصل إلى 4.084 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.445 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وصعدت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5 حتى 5.5% بنسبة 136% بما قيمته 1.09 مليار دينار لتصل إلى 1.89 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 802 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وزادت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5.5 حتى 6% بما نسبته 68.55% وبقيمة 298.4 مليون دينار لتسجل ما قيمته 733.7 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 435.3 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الودائع التي تمنح فوائد أعلى من 6% زيادة ملحوظة بنسبة 382.6% بما قيمته 35.2 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام لتصل إلى 44.4 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 9.2 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
13.64 مليار دينار تحركات سنوية للودائع
سجلت الودائع على أساس سنوي (الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023) تحركات لنحو 12.5 مليار دينار من الودائع ذات الفوائد الأقل إلى ودائع ذات فوائد أعلى، مع تحقق زيادة في حجم الفوائد بنحو 1.127 مليار دينار ليبلغ إجمالي التحركات بالأرقام الموجبة للودائع خلال تلك الفترة 13.64 مليار دينار.
2.57 مليار دينار دخلت في ودائع خلال شهر
سجل شهر أكتوبر الماضي حركة ودائع كثيفة إذ شهدت بعض الشرائح ذات العوائد المرتفعة دخول نحو 2.57 مليار دينار إلى تلك الفئات، فيما تحركت نحو 2.66 مليار دينار ودائع من شرائح أخرى بصافي قيمة تحركات سالبة بلغت 91.7 مليون دينار.
3 ودائع استهدفت بـ 2.34 مليار في شهر
شهد شهر أكتوبر الماضي حركة ملحوظة على 3 شرائح من الودائع، والتي استهدفت بسيولة بلغت 2.34 مليار دينار، إذ ارتفعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5 وحتى 4% بما قيمته 1.57 مليار دينار لتصل إلى 5.12 مليار دينار مقارنة مع 3.5 مليارات دينار في سبتمبر، كما زادت الودائع بفوائد أكبر من 4 وحتى 4.5% بـ 135.9 مليون دينار، كما استهدفت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بـ 629.8 مليون دينار.
الودائع الأكثر استقطاباً للأموال منذ بداية العام
٭ 3.08 مليارات دينار لذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5%.
٭ 2.63 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5%.
٭ 1.60 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 3.5 حتى 4%.
٭ 1.09 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 5 حتى 5.5%.

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