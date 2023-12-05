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أمين عام أوپيك النفط والغاز يمثلان 55% من سوق الطاقة العالمي

12/5/2023 11:05:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذّر أمين عام منظمة «أوپيك» هيثم الغيص من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة دعوات التخلي عن النفط بشكل نهائي، لافتا إلى أن النفط مازال يمثل أكثر من 30% من مزيج الطاقة العالمي، وإذا أضفنا الغاز، فستتجاوز النسبة 55%.
وقال الغيص، على هامش مبادرة السعودية الخضراء في «كوب 28»، إن الطلب على الطاقة آخذ في الارتفاع بنسبة 23% من الآن وحتى عام 2045، وفقا لتوقعات «أوپيك»، لأن عدد السكان يرتفع من 8 مليارات نسمة اليوم إلى 9.5 مليارات نسمة بحلول عام 2045.
وقال «لدينا أكثر من 500 مليون شخص ينتقلون من المناطق الريفية حول العالم إلى مدن جديدة من الآن وحتى عام 2030 أي أقل من سبع سنوات من اليوم».
وأضاف «لوضع ذلك في السياق، إذا كان عدد سكان لندن 10 ملايين، فهذا يعني أننا بحاجة إلى نحو 50 مدينة بحجم لندن أي إنشاء 50 لندن جديدة من الآن وحتى عام 2030، وهذا فقط لوضع الأمور في سياق حجم التحدي الذي تمثله متطلبات العالم من الطاقة».
وأوضح أن منظمة «أوپيك» موجودة لتوفير مصدر مستقر للطاقة، ونعم علينا إزالة الكربون من عملياتنا، ونحن نفعل ذلك، ونتخذ الخطوات، لكن أن نقول إن النفط يجب أن يختفي فهذا ليس مفيدا حقا.
وتابع «لقد قلت هذا شخصيا في مناسبات عديدة إن النهج الذي يتم اتباعه لاستبعاد الوقود الأحفوري لن يؤدي في الواقع إلى تحولات في الطاقة بل سيؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة».

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