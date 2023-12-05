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75 8 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 6 بورصات في العالم

12/5/2023 11:05:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغت القيمة السوقية لأكبر 6 بورصات في العالم نحو 75.79 تريليون دولار، جاءت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بالصدارة بقيمة سوقية تبلغ 48.39 تريليون دولار، وبالمركز الثاني جاءت الصين بقيمة سوقية تبلغ 9.63 تريليونات دولار، وثالثا اليابان بـ 5.98 تريليونات دولار، ثم هونغ كونغ بقيمة سوقية تبلغ 4.67 تريليونات دولار، ثم الهند خامسا بـ 3.99 تريليونات دولار، وفي المركز السادس جاءت فرنسا بقيمة سوقية تبلغ 3.12 تريليونات دولار.
وبحسب بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، فإن سوق الأسهم الهندية يقترب من الوصول إلى تقييم 4 تريليونات دولار وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع الاستثمارات من قبل متداولي التجزئة، وعودة التدفقات النقدية الأجنبية.
وارتفعــــت القيمــة السوقية للأسهم المدرجة في البورصات الهندية ثلاثة أضعاف منذ مارس 2020، خلال فترة جائحة «كورونا»، لتصل إلى ما يقل عن مستوى 4 تريليونات دولار اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، وذلك مع ضخ الصناديق الأجنبية 15 مليار دولار هذا العام في الأسهم المحلية، في الوقت الذي تبرز الهند بديلا للصين بالنسبة للمستثمرين والشركات العالمية.
وبالتالي، فإن سوق الأسهم الهندية يضيق الفجوة مع هونغ كونغ، ويعزز إمكانية تجاوزها باعتبارها رابع أكبر أسواق الأسهم في العالم من حيث القيمة السوقية.

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