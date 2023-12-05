تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات من الفيدرالي

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تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليلامس أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد تصريحات من الفيدرالي عززت من التوقعات بأن البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- انخفاضًا بنسبة 0.4% عند 102.77 نقطة، بعد أن لامس 102.61 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الحادي عشر من أغسطس.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.25% عند 1.0981 دولار، كما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.45% عند 1.2684 دولار، فيما هبطت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.8% عند 147.50 ين.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.747% منخفضًا بنحو 11 نقطة أساس، بعد أن لامس 4.722 نقطة، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 4 نقاط إلى 4.35%.
وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي“كريستوفر والر”، إن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يساعد في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، دون الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
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