تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات من الفيدرالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه “CIB” يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية 438 مليار جنيه تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة بأكثر من 7 سنوات

تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليلامس أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد تصريحات من الفيدرالي عززت من التوقعات بأن البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- انخفاضًا بنسبة 0.4% عند 102.77 نقطة، بعد أن لامس 102.61 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الحادي عشر من أغسطس.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.25% عند 1.0981 دولار، كما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.45% عند 1.2684 دولار، فيما هبطت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.8% عند 147.50 ين.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.747% منخفضًا بنحو 11 نقطة أساس، بعد أن لامس 4.722 نقطة، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 4 نقاط إلى 4.35%.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي“كريستوفر والر”، إن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يساعد في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، دون الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.