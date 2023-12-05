Wednesday, 06 December 2023 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات من الفيدرالي

12/5/2023 11:05:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه “CIB” يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية 438 مليار جنيه تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة بأكثر من 7 سنوات

تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليلامس أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد تصريحات من الفيدرالي عززت من التوقعات بأن البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- انخفاضًا بنسبة 0.4% عند 102.77 نقطة، بعد أن لامس 102.61 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الحادي عشر من أغسطس.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.25% عند 1.0981 دولار، كما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.45% عند 1.2684 دولار، فيما هبطت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.8% عند 147.50 ين.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.747% منخفضًا بنحو 11 نقطة أساس، بعد أن لامس 4.722 نقطة، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 4 نقاط إلى 4.35%.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي“كريستوفر والر”، إن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يساعد في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، دون الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

MENAFN05122023000202011048ID1107543055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث