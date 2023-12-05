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باول: السياسة النقدية الأمريكية ستبقى متشددة لحين احتواء التضخم

12/5/2023 11:05:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه من السابق لأوانه الاستنتاج بثقة أنه تم تحقيق التشديد بالقدر الكافي أو التكهن بموعد تخفيف السياسة النقدية.

وأضاف باول، خلال تعليقات له في Spelman College في أتلانتا، أن السياسة النقدية ستبقى تشددية لحين تأكد صانعي السياسة بأنه تم احتواء التضخم عند 2% بشكل ثابت.

موضوعات متعلقة يلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذلك الشيء الصحيح الآن هو التحرك بحذر بناء على البيانات التي تصدر حول الاقتصاد.

فيما أظهر محضر“الفيدرالي” للاجتماع الماضي، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.

يذكر أن“الفيدرالي” كان قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي في نطاق 5.25% – 5.5%.

Source:

MENAFN05122023000202011048ID1107543054

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