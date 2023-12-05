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جولدمان ساكس يتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية الربع الثاني 2024

12/5/2023 11:05:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع بنك جولدمان ساكس، أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، مرجحا بدء الخفض في الربع الثاني من 2024، بعد بلوغ التضخم 2.4% في نوفمبر، أي أقل من نصف وتيرته المسجلة في أغسطس.

وتتوافق توقعات“جولدمان ساكس” مع وجهة نظر المستثمرين ببدء تخفيض الفائدة في أبريل المقبل.

موضوعات متعلقة يلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

يأتي ذلك على الرغم من إصرار العديد من مسؤولي المركزي الأوروبي على أن الفائدة يجب أن تبقى مرتفعة لفترة من الوقت للوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم والبالغ 2%.

تقترب النسبة الجديدة للتضخم من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% في أعقاب سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة بداية من صيف عام 2022.

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد أكدت أن البنك سيتخذ قرارات بناء على أحدث البيانات، وسيبقي أسعار الفائدة مرتفعة إذا لزم الأمر للوصول إلى الهدف المنشود.

وقالت لاجارد، خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي:“الآن ليس الوقت المناسب لإعلان النصر”.

Source:

MENAFN05122023000202011048ID1107543053

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