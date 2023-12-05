جولدمان ساكس يتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية الربع الثاني 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع بنك جولدمان ساكس، أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، مرجحا بدء الخفض في الربع الثاني من 2024، بعد بلوغ التضخم 2.4% في نوفمبر، أي أقل من نصف وتيرته المسجلة في أغسطس.
وتتوافق توقعات“جولدمان ساكس” مع وجهة نظر المستثمرين ببدء تخفيض الفائدة في أبريل المقبل.
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يأتي ذلك على الرغم من إصرار العديد من مسؤولي المركزي الأوروبي على أن الفائدة يجب أن تبقى مرتفعة لفترة من الوقت للوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم والبالغ 2%.
تقترب النسبة الجديدة للتضخم من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% في أعقاب سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة بداية من صيف عام 2022.
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد أكدت أن البنك سيتخذ قرارات بناء على أحدث البيانات، وسيبقي أسعار الفائدة مرتفعة إذا لزم الأمر للوصول إلى الهدف المنشود.
وقالت لاجارد، خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي:“الآن ليس الوقت المناسب لإعلان النصر”.
Source:
MENAFN05122023000202011048ID1107543053
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