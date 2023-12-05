انخفاض مساهمة الودائع فى قاعدة تمويل البنوك يقفز بمعدلات التوظيف

واصلت معدلات توظيف القروض للودائع فى البنوك نموها خلال أغسطس الماضى بعدما كانت قد وصلت لأعلى مستوى فى نحو 11 سنة خلال يونيو الماضى، بالتزامن مع انخفاض حصة الودائع من القاعدة التمويلية للبنوك بحسب بيانات البنك المركزى.

وأظهرت أحدث نشرة شهرية الصادرة عن البنك المركزى ، ارتفاع نسبة القروض للودائع بنهاية أغسطس الماضى لنحو 51.6%، مقارنة مع 51.4% بنهاية يوليو و50.8% بنهاية يونيو، مقارنة مع 48.9% بنهاية الربع الأول من العام الجارى.

موضوعاتارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه “CIB” يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية 438 مليار جنيه تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة بأكثر من 7 سنوات

وبلغت أرصدة القروض بنهاية أغسطس الماضى 4.9 تريليون جنيه فيما وصلت أرصدة الودائع إلى 9.7 تريليون جنيه، لكن فى الوقت نفسه، فإن نسبة القروض لإجمالى الأصول تراجعت إلى 34.6% مقابل 34.9% فى يوليو، ونحو35.5% فى ديسمبر 2022.

ويأتى التباين بين نسبة القروض للأصول ونسبة القروض للودائع نتيجة لانخفاض حصة الودائع فى هيكل تمويل البنوك إذ تراجعت حصة البنوك للودائع إلى 67% بنهاية أغسطس 2023 مقابل 72.5% فى يناير 2023، بالتزامن مع توسع البنوك فى الاقتراض من الخارج لتدعيم السيولة الخارجية، فيما استقرت حصة حقوق الملكية عند 6%.

حقوق الملكية

وبحسب مسح أجراه“بنوك وتمويل” كانت الزيادة فى معدلات التوظيف فى البنوك العامة أوضح إذ بلغت بحسب أحدث أرقام معلنة من البنك الأهلى 47% بنهاية يونيو مع وصول الودائع إلى 3.4 تريليون جنيه والقروض إلى 1.6 تريليون جنيه، وذلك مقابل 43% بنهاية 2022، مع وصول القروض إلى 1.4 تريليون جنيه والودائع إلى 3.2 تريليون جنيه.

وزادت معدلات التوظيف فى بنك مصر إلى 43% مقابل 39.7% بدعم من وصول القروض إلى 803 مليارات جنيه مقابل 687 مليار جنيه، فيما ارتفعت الودائع إلى 1.87 تريليون جنيه مقابل 1.73 تريليون جنيه.

فى الوقت نفسه، أظهر المسح على القوائم المالية لـ 14 بنكًا، ارتفاع نسبة توظيف القروض للودائع فى 6 بنوك بمعدلات طفيفة، أبرزها البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربى وبنك البركة.

الودائع

فى مقابل تراجع نسبة توظيف القروض للودائع فى 8 بنوك، بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع ديسمبر من العام الماضى، وجاء ذلك لصالح ارتفاع معدل توظيف الاستثمارات المالية والأرصدة لدى البنوك للودائع.

وأظهرت أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزى، نمو استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة 60.8% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، لتصل إلى 591.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة مع 367.9 مليار جنيه بنهاية 2022.

بينما ارتفعت استثمارات القطاع العام فى الأذون 43.8%، إذ سجلت نحو 386.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة مع 268.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، إن تمويلات البنوك للحكومة سواء قروض أو أذون وسندات تمثل نحو 60% من أصولها، وإنه حتى لو أن تلك الاستثمارات تدعم الربحية لكنها تعزز ارتباط مخاطر البنوك بمخاطر الحكومة.

وتوقعت أن يتوسع القطاع المصرفى، الذى يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة، فى إقراض الحكومة، لمواجهة احتياجتها فى إعادة التمويل.

وذكرت أن البنوك رفعت اعتمادها على التمويل الخارجى نتيجة نقص العملة الأجنبية، وغياب تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف، وهو ما دفع البنوك لتسييل أصولها بالعملة الأجنبية وزيادة الاقتراض الخارجى، لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية من الأفراد والشركات.

وبلغ عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى نحو 15.86 مليار دولار فى أكتوبر، مع احتفاظ البنوك بأصول أجنبية بقيمة 13.79 مليار دولار، والتزامات أجنبية تصل إلى 29.7 مليار دولار.

وتوسعت البنوك منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى الاقتراض من الخارج لتوفير السيولة للسوق المحلى، خاصة من المؤسسات الدولية، وكان آخرها حصول التجارى الدولى على تمويل بقيمة 138 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.

وبحسب المسح كانت الزيادة فى نسب التوظيف لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات هى الأعلى إذ وصلت إلى 60.1% فى سبتمبر مقارنة مع 58.9% بنهاية 2022، بينما تراجعت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع إلى 32.11% مقارنة مع 38.4%.

وفى بنك الاستثمار العربى ارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع إلى 42.9% مقارنة مع 40.1%، وفى بنك البركة 42.8% مقارنة مع 41.3%، وذلك خلال سبتمبر الماضى مقارنة مع ديسمبر 2022.

نسبة توظيف القروض

وفى بنك التجارى وفا، تراجعت نسبة توظيف القروض للودائع لـ 56.03% فى سبتمبر مقارنة مع 58.9% فى ديسمبر الماضى، فيما تراجعت نسب توظيف الاستثمارات المالية للودائع، إلى 17.13% مقارنة مع 32.33%، بيما ارتفع توظيف“الأرصدة لدى البنوك” إلى 19.6% مقارنة مع 6.5%، خلال فترة المقارنة.

وتراجعت نسبة توظيف القروض للودائع فى مصرف أبو ظبى الإسلامى إلى 53.14% فى سبتمبر الماضى مقارنة مع 57.9% بنهاية 2022، وأيضًا انخفضت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع إلى 25.7% مقارنة مع 31.8%، أما بالنسبة لتوظيف“الأرصدة لدى البنوك” للودائع، ارتفع إلى 34.7% مقارنة مع 14.5%،خلال فترة المقارنة.

وانخفضت نسبة توظيف القروض للودائع فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى 50.8% بنهاية سبتمبر مقارنة مع 53.6% نهاية 2022.

فيما نجحت 4 بنوك فى تحقيق نسبة توظيف القروض للودائع تتجاوز 50%، و7 بنوك فى تحقيق نسبة تتراوح بين 40 – 50%.

وتراوحت نسبة توظيف القروض للودائع بين 10 – 40% فى ثلاثة بنوك، المصرى الخليجى، والتجارى الدولى وفيصل، بينما ارتفعت نسبة توظيفهم للاستثمارات المالية والأرصدة لدى البنوك للودائع.

ارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك المصرى الخليجى إلى 38.7% بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع 37.5% بنهاية 2022.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للبنك المصرى الخليجى لـ 50.6% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 50.2% فى ديسمبر 2022.

وبالنسبة لبنك التجارى الدولى، تغيرت استراتيجية توظيف الودائع الخاصة به خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بنهاية 2022.

ارتفعت نسبة توظيف“الأرصدة لدى البنوك” للودائع إلى 41.4%، مقارنة مع 36.4% بنهاية العام الماضى، وتراجعت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع لـ 34.19% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 44.8% بنهاية ديسمبر 2022.

كما تراجعت نسبة توظيف القروض للودائع مُسجلة 33.4% بنهاية سبتمبر مقارنة مع 36.4% بنهاية 2022.

أما عن بنك فيصل، فبلغت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع 73.7% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 75.9% فى ديسمبر 2022.



ارتفعت نسبة مساهمة القروض الحكومية من إجمالى محفظة القروض إلى 43.9% فى أغسطس الماضى، مقارنة مع 37.2% فى أغسطس 2022، بدعم من نمو قروض الحكومة إلى 2.16 تريليون مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه فى أغسطس.وقادت القروض بالعملة الأجنبية الحكومية النمو بمعدل 118% لتصل إلى 986 مليار جنيه مقابل 452 مليار جنيه فى أغسطس 2022، متأثرة بأثر تقييم سعر الصرف، لكنها زادت أيضًا بالقيمة الحقيقية إلى 32 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار فى أغسطس 2022.

فيما زادت القروض الحكومية العملة المحلية بنحو 35% لتصل إلى تريليون و181 مليار جنيه مقابل 875.7 مليار جنيه.

ونمت قروض الصناعى 27% على أساس سنوى لتصل إلى 809 مليارات جنيه مقابل 636.1 مليار جنيه، بدعم من نمو القروض بالعملة المحلية إلى 565 مليار جنيه مقابل 500 مليار جنيه، وارتفاع القروض بالعملة الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار.

وزادت قروض القطاع الخاص 25% لتصل إلى 742 مليار جنيه مقابل 592.5 مليار جنيه.

ونمت قروض قطاع الخدمات 26% لتصل إلى 758.5 مليار جنيه مقابل 599.7 مليار جنيه، بدعم من نمو القروض بالعملة المحلية 21% والقروض بالعملة الأجنبية 51% بدعم من أثر تغير سعر الصرف، رغم انخفاض القروض بالقيمة الحقيقية إلى 5.1 مليار دولار مقابل 5.64 مليار دولار.

وكان نمو القروض القطاع الخاص أعلى بمعدل 33% لتصل إلى 662.1 مليار جنيه مقابل 398.4 مليار جنيه.

ورغم الفائدة المرتفعة وضعف مساهمة القروض بالعملة الأجنبية فى هيكل تمويلات الأفراد لكن تمويلاتهم ارتفعت 22% لتصل إلى 822 مليار جنيه مقابل 697.5 مليار جنيه، بدعم من زيادة القروض بالعملة المحلية بالنسبة نفسها.

وتمثل القروض بالعملة الأجنبية حصة ضئيلة من جملة تمويلات الأفراد إذ لا تجاوز 463 مليون دولار أى ما يعادل نحو 14.5 مليار جنيه.

وقال رئيس قطاع قروض الشركات والقروض المشتركة بأحد البنوك الخليجية العاملة فى مصر، إن البنوك العامة يدعمها فى زيادة التمويلات أكثر من عامل، بينها أن معظم الودائع بالعملة الأجنبية الحكومية توجد لدى تلك البنوك، وبالتالى قدرتها على الإقراض بالدولار أعلى، وأيضًا الحكومة هى الأكثر اقتراضًا بالدولار.

أشار إلى أن الطلب على القروض بالعملة المحلية تأثر بشدة بإلغاء مبادرة القروض مدعومة الفائدة ذات العائد 8% خاصة فى الشركات المتوسطة، كما أن هناك عدم يقين بشأن الأوضاع الاقتصادية ومستويات الطلب.

وذكر أن أرصدة القروض متأثرة بارتفاع الفائدة ضمن الأرصدة المدينة، وأيضًا تغير سعر الصرف، بجانب زيادة معدلات الاقتراض من قبل الشركة الواحدة، لكن كاقتراض حقيقى فإن معدلات المنح أقل.

ولفت إلى أن ذلك ليس سلبيًا لأنه ما يحتاج البنك المركزى لفعله فى الوقت الحالى عبر تحجيم السيولة، والحد من خلق النقود عبر القروض.

وقال البنك الأهلى المصرى فى بيان نتائج أعماله، إنه لعب دورًا فعالًا فى دعم قطاع تمويل الشركات الكبرى من خلال تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومى، حيث ارتفع إجمالى قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 50.2% ليصل إجمالى المحفظة إلى نحو 1358 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر2022 ، مقارنةً بديسمبر 2021، والتى استمرت فى الارتفاع لتصل إلى 1563 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.

كما نمت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 159 مليار جنيه مقابل 143 مليار جنيه.