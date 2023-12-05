البركة يحصل على تمويل 50 مليون دولار من التمويل الدولية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك البركة مصر، إتفاقية تمويل قصير الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لصالح البنك،بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار لمدة عام، قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين.
وأوضح البنك، أن التمويل بغرض دعم خطة البنك التوسعية في تمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
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وارتفعت أرباح بنك البركة مصر، بنسبة 28% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر ليصل 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أظهرت نتائج أعمال بنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023، نمو صافى الأرباح 30% لتصل إلى 1.02 مليار جنيه.
ووفقاً لنتائج الأعمال، تخطى صافى الأرباح قبل الضريبة 1.59 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.
وسجل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموًا 10% خلال أول 6 أشهر من العام، لتصل إلى 39 مليار جنيه.
بينما نما إجمالى محفظة الودائع 5.6% خلال النصف الأول، مسجلة نحو 79 مليار جنيه فى نهاية يونيو مما مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 49.3% مقابل 47.5% فى نهاية عام 2022.
نعتزم تقديم حزمة من المنتجات والخدمات للشركات الكبرى
وشهدت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة حيث سجلت 6.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.
وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا خلال الفترة لتسجل 5 مليارات جنيه، وارتفعت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات 5% لتصل إلى 32.6 مليار جنيه.
ونما إجمالى الأصول فى النصف الأول نحو7% مُسجلة 93.8 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2022.
وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة، إن استراتيجية البنك ترتكز على عدة عوامل تشمل تعظيم الربحية من خلال نهج شامل مُستدام، ومحورية العميل، وثقافة مُشجعة للابتكار مدعومة بعنصر بشرى قوى، وإطار رقابى مؤسسى قوى.
ويخطط البنك، من خلال هذه الاستراتيجية، لتوسيع نطاق أعماله فى عدة قطاعات من خلال زيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق، تقديم حزمة من المنتجات والخدمات للشركات الكبرى وكذلك تعزيز التوسع الجغرافى للبنك فى المناطق التى لديها طلب كثيف على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية.
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