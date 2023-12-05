الدولار يسجل 49.4 جنيه فى السوق الموازية اليوم الإثنين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الإثنين، إلى مستويات ما بين 48.7 و49.4 جنيه؛ مقابل نحو 49.3 جنيه مساء الأمس الأحد .
وبالتوازى ارتفعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل سعر اليورو إلى 53.8 جنيه مقارنة مع 53.3 جنيه، وارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 62.6 جنيه مقارنة مع 62.12 جنيه خلال تعاملات أمس.
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وبالنسبة لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13.3 جنيه مقارنة مع 13 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 13.6 جنيها مقارنة مع 13.36 جنيه، ووصل الريال القطرى إلى 13.7 جنيه مقابل 13.4 جنيه أمس.
وسجل سعر الدينار الكويتى إلى 163.8 جنيه مقارنة مع مستويات 158.8 و160.5 جنيه أمس، وبلغ الريال العمانى نحو 132.4 جنيه، والدينار البحرينى نحو 131.6 جنيه.
وتسعى الحكومة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على فكرة السوق الموازية، وأشار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأزمة ستنتهى قريبًا جدًا.
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