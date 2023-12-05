المصرية للاتصالات: عطل تقنى يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت فى عدد من المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقنى أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.
وقالت الشركة، إن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجارى استعادة الخدمة بشكل تدريجى على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.
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