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وائل فرحات: قطاع المقاولات ساهم فى تخفيض معدلات البطالة

12/5/2023 11:02:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركه ابيكس للمقاولات والتوريدات، إن قطاع المقاولات لعب دورا هاما فى تخفيض معدلات البطالة فى مصر.

وأضاف فرحات، أن قطاع المقاولات والنشاطات المغذية له كان له الدور الأكبر فى خفض معدلات البطالة ويرجع ذلك إلى كثرة المشاريع القومية الكبرى التى تعمل عليها الدولة فى السنوات الماضية، حيث يصل إجمالى العاملين فى قطاع المقاولات ما بين مهندسين وإداريين وعمالة فنية أكثر من 4 ملايين فرد.

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وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية دعم قطاع المقاولات حتى تستمر عجلة الإنتاج واستمرار التنمية وتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.

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