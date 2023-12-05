وائل فرحات: قطاع المقاولات ساهم فى تخفيض معدلات البطالة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركه ابيكس للمقاولات والتوريدات، إن قطاع المقاولات لعب دورا هاما فى تخفيض معدلات البطالة فى مصر.
وأضاف فرحات، أن قطاع المقاولات والنشاطات المغذية له كان له الدور الأكبر فى خفض معدلات البطالة ويرجع ذلك إلى كثرة المشاريع القومية الكبرى التى تعمل عليها الدولة فى السنوات الماضية، حيث يصل إجمالى العاملين فى قطاع المقاولات ما بين مهندسين وإداريين وعمالة فنية أكثر من 4 ملايين فرد.
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وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية دعم قطاع المقاولات حتى تستمر عجلة الإنتاج واستمرار التنمية وتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.
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