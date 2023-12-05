وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية في ملوي الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة ملوي الجديدة على مساحة حوالي 19 ألف فدان.

وأوضح وزير الإسكان، أن المخطط العام للمدينة، يتضمن المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانا، ومنها المرحلة العاجلة بمساحة 91 فدانا، بجانب المنطقة الصناعية على مساحة 1310 أفدنة، بينما يتضمن المخطط التفصيلي للمدينة (منطقة عمارات جنة – منطقة الأراضي السكنية المتميزة – منطقة عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – منطقة خدمات المرحلة الأولى – منطقة عمارات سكن مصر – منطقة الأراضي السكنية الأكثر تميزاً).

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وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن مشروعات الإسكان الجارية بمدينة ملوي الجديدة، تشمل تنفيذ 32 عمارة تضم 1024 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بمشروع جنة، وجارٍ تنفيذ 180 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين – محور محدودي الدخل“.

وأضاف، أنه بالنسبة لمشروعات الخدمات، جارٍ تنفيذ مبانى (حضانة – سوق تجارية نموذج 8 محال – مدرسة سعة 42 فصلا – وحدة صحية).

وأوضح حجاجي، أنه فيما يتعلق بقطاع المرافق والكهرباء بمدينة ملوي الجديدة، فيجري حاليا تنفيذ شبكات المرافق (مياه – صرف صحي – ري – طرق ) للمنطقة الغربية بالمرحلة الأولى بمساحة 400 فدان، والمنطقة الشرقية من المرحلة الأولى بمساحة 480 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق لمساحة 400 فدان، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية الرئيسية للكهرباء، وشبكة الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمرحلة العاجلة.

وأشار إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ (مشروع تنسيق الموقع العام لعمارات جنة – نقطة إسعاف بمركز خدمات المرحلة الأولى – نقطة شرطة ونقطة إطفاء – مشروع شبكات المرافق لمنطقة سكن لكل المصريين والخدمات بمساحة 25 فدانا – مشروع زراعة مدخل المدينة وحرم وصلة الطريق الصحراوي الغربي).

ونوه رئيس الجهاز عن أن مدينة ملوي الجديدة ستضم منطقة صناعية بمساحة 1320 فدانا مخطط منها مساحة 61 فدانا، بإجمالي 42 قطعة أرض، لافتاً إلى أن قطع الأراضي الاستثمارية التي تم تخصيصها شملت أنشطة (إقامة محطتي تموين سيارات – قطعتين تجاري – قطعة خدمي – قطعة طبي ) بمساحات متنوعة.