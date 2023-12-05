145 مليون جنيه تكلفة محطة محولات كهرباء بدر 3

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر 3، وتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة لتغذية توسعات المدينة، حيث تم إجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.
وقام رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس رضوان عبد الرشيد، بجولة، حيث أوضح أن مشروع محطة محولات بدر3 جهد 66/22 ك. ف، وبقدرة 3*40 م . ف .أ بإجمالي 120 م . ف .أ، وبتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.
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وأشار عبدالرشيد، إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحي الثاني من خلالها، وجار اختبار الكابلات، وتغذية الحي الثالث، كما سيتم تغذية المناطق الآتية: الحي الرابع، الحي الخامس، مركز المدينة، المنطقة الترفيهية، وشمال المدينة.
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