وزير الإسكان يبحث مع نظيره العماني التعاون المشترك وتبادل الخبرات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع نظيره العماني خلفان الشعيلى، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية.
وأكد الجزار، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة فى مجال التنمية العمرانية مع سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية فى سلطنة عمان، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
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من جانبه، استعرض خلفان الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلى لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.
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