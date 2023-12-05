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مقتل 17 شخصاً في سقوط حافلة من أعلى جبل في وسط الفلبين

12/5/2023 9:31:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي 17 شخصاً مصرعهم في سقوط حافلتهم من أعلى جبل في وسط الفلبين
، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الأربعاء.

وقال رودريك ترين، رئيس الفرع المحلي لوكالة إدارة الكوارث، إنّ الحافلة كانت تسير عصر الثلاثاء على "جزء خطر" من طريق جبلي في بلدية هامتيك بمقاطعة أنتيك عندما وقع الحادث.

وأضاف لوكالة فرانس برس أنّه بالإضافة إلى القتلى الـ17، أصيب في الحادث 11 شخصاً بجروح خطرة، سبعة منهم بحالة حرجة والاربعة الباقون حالتهم مستقرة.

وأوضح أنّ الحادث "وقع على طريق جبلي، لذا فإنّ الحافلة سقطت من أعلى الجبل وهذا هو السبب في سقوط الكثير من الضحايا".

ونقل ترين عن شهود عيان قولهم إنّ الحادث نجم عن "عطل ميكانيكي"، مشيراً إلى أنّ السائق "فقد السيطرة" على الحافلة بسبب "عطل محتمل في الفرامل".

وأوضح المسؤول المحلّي أنّ عمليات البحث والإنقاذ انتهت صباح الأربعاء.



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