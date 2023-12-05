هدى سلطان «أم الفنانين» ودَّعت ابنتها «مها» قبل أن يودعها الوسط الفني

شيعت جنازة الفنانة الراحلة هدى سلطان وسط لفيف كبير من كبار رجال الدولة ومن الفنانين، واتشحت الفنانات بالملابس السوداء على فقدانهن لواحدة من أحسن الفنانات عملاً وخلقاً.

رحلت الفنانة الكبيرة ((هدى سلطان)) عن دنيانا وتركت وراءها كنزا هائلا من الأفلام والمسلسلات والأغاني التي ستظل تنهل منها الأجيال جيلا وراء جيل، رحلت بعد وفاة ابنتها ((مها)) بأسبوعين وكأنها كانت في انتظار أن تودعها قبل الرحيل.

ظهرت ((هدى سلطان)) وسط عمالقة الغناء، وبلغت القمة كصوت شعبي أصيل، ودخلت السينما لكي تصبح نجمة ولم يكن صعبا عليها كفنانة موهوبة أن تتحول من ادوار الإغراء التي اشتهرت بها إلى أم لكل الأبناء على شاشة التلفزيون، كأنها ((وتد)) المنزل الذي يجمع الكل حوله برباط قوي لا ينفصل، وقد تخلت في دور الأم عن الأسلوب النمطي للأمهات، وأبدعت مع يحيي الفخراني في ((الليل وآخره)) ومع ((محمود ياسين)) في ((عابد المنشاوي)).

أول أفلام هدى سلطان كان ((ست الحسن)) الذي حمل توقيع المخرج ((نيازي مصطفى))، ولفت إليها الأنظار بشدة وحقق لها نجاحها علي الساحة الفنية فيلم ((حكم القوي))، لمخرج الروائع حسن الإمام، ثم كانت النقلة المهمة في حياتها مع رفيق دربها لسنوات عدة فريد شوقي في فيلم ((الأسطى حسن)) ثم توالت أعمالها في أفلام ((بيت الطاعة)) و((حميدو)) و((سواق نصف الليل)) و((رصيف نمرة 5)) وفيلم ((أبو الدهب)) و((النمرود)) و((الفتوة)) و((بورسعيد)) و((سوق السلاح)).

كما قدمت أعظم أعمالها المسرحية في أوبريت ((وداد الغازية)) الذي أثبتت فيه أنها فنانة شاملة غناء وتمثيلا واستعراضا. عاشت الراحلة سنوات عمرها في حالة توهج وعطاء، فكانت حياتها عبارة عن عدة مراحل، الشباب والوسط ثم سنوات العمر الجميل وهي تتألق في دور الأم.

فكانت نموذجاً للأم المصرية الحنون سواء كانت هذه الأمومة في السينما أو التلفزيون، وكان أعظم أعمالها المؤثرة أداءها لدور الأم في مسلسل ((الوتد))، والتي كانت فيه ربة الأسرة، والحاكمة لها، وناسجة لخريطة حياة الابناء، وكانت نموذجا حقيقيا للأم المصرية التي حملت عبء الأسرة المصرية على مدي التاريخ. تزوجت هدى سلطان خمس مرات ووصفت كل زيجاتها بالفشل.

وكانت تود أن تستمر مع رجل واحد طوال حياتها هو الفنان الراحل فريد شوقي الذي استمرت معه لحوالي 15عاما، وأنجبت منه ((ناهد)) و((مها فريد شوقي))، والتي رحلت قبل أسابيع من موتها، وهدى نفسها هي التي كشفت في عدة أحاديث لها كيف أن فريد شوقي بكى عند طلاقها بدمع العين.

وبعده تزوجت المخرج المسرحي ((حسن عبد السلام))، وقبله المخرج الاستعراضي ((فؤاد الجزايري)) الذي كانت قد قدمت معه ((وداد الغازية)) وقبله فؤاد الأطرش شقيق الراحل فريد الأطرش، ويذكر أن الزيجة الأولى في عمرها كانت وهي في سن 16 عاما، والذي أثمر عن ابنتها ((نبيلة)) وكانت قبل أن تظهر على الساحة الفنية.

وبعيداً عن حياتها الأسرية ظلت الراحلة وحتى آخر أيامها متألقة متوازنة حتى أنها في عيد ميلادها الأخير صممت أن تضع 80 شمعة علي تورتة عيد الميلاد بلا خجل ولا هروب من سنها الحقيقي، فلم تحاول أن تتاجر بفنها أو تتطاول على الفنانات زميلاتها.

كما كانت رحلتها حافلة بعشرات الجوائز والتكريمات عن أعمالها السينمائية والتلفزيونية حتى والغنائية، أما هي نفسها فكانت تعتز كثيراً رغم كثرة أعمالها بأدوارها في ((أرابيسك ))، ((وليالي الحلمية)) و((رد قلبي)) و((الليل وآخره))، وكلها أعمال تلفزيونية شدت الانتباه قبل وأثناء وبعد عرضها على شاشات التلفزيون والفضائيات العربية.

يذكر أن الراحلة هي شقيقة المطرب الكبير الراحل ((محمد فوزي)) وهي من محافظة طنطا، وتوفت وعمرها واحد وثمانون عاما إلا شهرين.

القاهرة ـ ((البيان)):

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