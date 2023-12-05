Wednesday, 06 December 2023 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غريفيث: الحملة الإسرائيلية جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة

12/5/2023 7:26:18 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الحملة الإسرائيلية جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.

وأضاف أن الحملة جنوبي القطاع مدمرة بنفس القدر الذي كان في الشمال.

MENAFN05122023000151011027ID1107541792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث