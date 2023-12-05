غريفيث: الحملة الإسرائيلية جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة

غريفيث: الحملة الإسرائيلية جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة
التاريخ
12/5/2023 7:26:18 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الحملة الإسرائيلية جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.
وأضاف أن الحملة جنوبي القطاع مدمرة بنفس القدر الذي كان في الشمال.
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