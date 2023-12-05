بيت التجارة النيجيري يفتتح مقره الإقليمي في الإمارات

أعلن بيت التجارة النيجيري، عن إطلاق شراكة جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال افتتاح المقر الإقليمي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما في ظل تركيز نيجيريا على أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً في الصادرات الزراعية. وحضر دابو أبيودون، الحاكم التنفيذي لولاية أوجون، الحدث الذي أقيم في مركز مؤتمرات جافزا وان في دبي. كما قام بافتتاح مستودع وصالة عرض بيت التجارة النيجيري، إذ قام بجولة للاطلاع على منتجات نيجيريا الزراعية عالية الجودة.

كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية أوجون وان ايه جي سي سي للاستثمار (NAGCC). كما حضر الحدث عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، ضمت كلاً من باباجيد سانو أولو، الحاكم التنفيذي لولاية لاغوس، الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية لاغوس وان ايه جي سي سي للاستثمار (NAGCC)، وطيبات أتينوكي محمد، القنصل العام لجمهورية نيجيريا الاتحادية في دبي.

ومن المتوقع أن تشهد الصادرات الزراعية النيجرية، نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع وجود 82% من الأراضي الصالحة للزراعة. وتسعى نيجيريا إلى أن تصبح مصدراً عالمياً بارزاً للمنتجات الزراعية، علماً أنها مصدر أساسي للكاكاو والكاجو وبذور السمسم.