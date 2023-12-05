236 مليار درهم تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية في 10 أشهر

قاربت التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي حتى نهاية أكتوبر، 236 مليار درهم، وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء في أبوظبي أظهرت وجود نشاط كبير في حركة التجارة غير النفطية للإمارة التي تستفيد بشكل مباشر من تطور البنية التحتية اللوجستية، ونمو خطوط التجارة التي تربط منافذ الإمارة، لاسيما الموانئ البحرية.

ووفق البيانات، سجلت الواردات السلعية حصة 44.9% من مجمل التجارة غير النفطية المحققة في تلك الفترة بقيمة 105 مليارات درهم، فيما استحوذت صادرات الإمارة على نسبة 32.5% من إجمالي التجارة خلال تلك الفترة وبقيمة تجاوزت 77.5 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع غير النفطية المعاد تصديرها 20.6% وبقيمة 53.3 مليار درهم.

وحقق أكتوبر، أداء جيداً مقارنة بشهر سبتمبر، إذ بلغ إجمالي التجارة فيه 23 ملياراً كانت الحصة الأكبر فيه للواردات بحوالي 11 مليار درهم، مقابل 7.6 مليارات للصادرات، و4.2 مليارات للسلع معادة التصدير، بينما سجل سبتمبر 21.7 مليار درهم موزعة بقيمة 11.1 مليار درهم للواردات و6.2 مليارات للصادرات، و4.4 مليارات للسلع المعاد تصديرها.

وظل مايو، أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة غير السلعية المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل من ناحية حجم التجارة، مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وبشأن التوزيع الجغرافي للتجارة السلعية على مدار الأشهر العشرة، حافظت المملكة العربية السعودية منذ بداية العام، على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1% من مجمل التجارة التي حققتها الإمارة وبقيمة بلغت 49.9 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.3% وبقيمة تجاوزت 15.1 مليار درهم، ثم الصين في المرتبة الثالثة بحصة 4.5% وبمجمل تجارة غير سلعية 10.6 مليارات درهم.

ووفق توزيع نمط التجارة كانت السعودية بصدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع غير النفطية من الإمارة بقيمة 20.2 مليار درهم، بحصة 26% من إجمالي الصادرات من أبوظبي، تلتها سويسرا بقيمة 4.8 مليارات درهم بنسبة 6.1%، ثم السوق الأمريكي بنسبة 4.5% وبقيمة 3.5 مليارات درهم..

وفيما يخص السلع معادة التصدير، كانت السعودية أيضاً في المقدمة بقيمة 15.8 مليار درهم بنسبة 29.7% من إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها، ثم قطر بنحو 5.7 مليارات درهم وبنسبة 10.7% من الإجمالي.

كما جاءت السعودية في مقدمة وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 13.9 مليار درهم وبحصة 13.2%، ثم السوق الأمريكي بقيمة 10.4 مليارات درهم وبحصة 10%، ثم السوق الصيني بقيمة 8.2 مليارات درهم بنسبة 7.8%، ثم اليابان بنسبة 6.2% من إجمالي الواردات إلى الإمارة خلال الأشهر العشرة وبقيمة 6.6 مليارات درهم.