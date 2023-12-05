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سنغافورة تسعى إلى مضاعفة متخصصي الذكاء الاصطناعي إلى 15 ألفاً

12/5/2023 7:26:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتطلع سنغافورة إلى مضاعفة عدد متخصصي الذكاء الاصطناعي إلى 15 ألفاً، عن طريق تدريب السكان المحليين وتوظيف الكفاءات من الخارج، كجزء من استراتيجيتها الوطنية المحدثة في مجال التكنولوجيا، وفقاً لنائب رئيس الوزراء، لورنس وونغ.

وقال وونغ: ((هؤلاء هم علماؤنا ومهندسونا في مجال البيانات والتعلم الآلي.. إنهم العمود الفقري للذكاء الاصطناعي)). وأضاف: ((تؤمن سنغافورة بإمكانات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، طموحنا الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياتنا)).

وحددت سنغافورة استراتيجية الذكاء الاصطناعي المنقحة التي تهدف إلى بناء نظام بيئي مسؤول وموثوق به، مع الحماية من الآثار السيئة أو إساءة الاستخدام، وفقاً لبيان حكومي.

ووفقاً لتقرير أصدرته شبكة ((لينكد إن)) مؤخراً، يعتبر الموظفون في سنغافورة الأسرع على مستوى العالم في اعتماد مهارات الذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير، إلى أن العاملين في سنغافورة يعتبرون من بين أسرع الأفراد عالمياً عندما يتعلق الأمر بتعلم واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقام التقرير بتحليل البيانات من 25 دولة، واكتشف أن عدد الأشخاص في سنغافورة الذين أضافوا مهارات الذكاء الاصطناعي إلى ملفاتهم الشخصية في ((لينكد إن))، ازداد بنحو 20 ضعفاً في عامين فقط. ووفقاً لـ((لينكد إن))، يزيد هذا الرقم بأكثر من ثماني أضعاف عن المتوسط العالمي.

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