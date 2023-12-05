تراجع أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ((يوروستات)) أمس، تراجع أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضي في ظل استمرار تراجع أسعار الطاقة.
وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 9.4 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقارنة بتراجعها بنسبة 12.4 % في سبتمبر الماضي. وكان من المتوقع تراجع الأسعار بنسبة 9.5 %.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.2 % مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.5 % خلال سبتمبر الماضي.
وأظهرت البيانات تراجع أسعار الطاقة بنسبة 25% مقارنة بـ 31.2% في سبتمبر الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بوتيرة أبطأ بلغت 0.2 % في أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في سبتمبر الماضي.
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