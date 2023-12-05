أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ((يوروستات)) أمس، تراجع أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضي في ظل استمرار تراجع أسعار الطاقة.

وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 9.4 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقارنة بتراجعها بنسبة 12.4 % في سبتمبر الماضي. وكان من المتوقع تراجع الأسعار بنسبة 9.5 %.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.2 % مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.5 % خلال سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار الطاقة بنسبة 25% مقارنة بـ 31.2% في سبتمبر الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بوتيرة أبطأ بلغت 0.2 % في أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في سبتمبر الماضي.