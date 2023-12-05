«ميديا لاين»: عام قياسي آخر لسوق دبي العقاري

تشير الأرقام إلى عام قياسي آخر لسوق دبي العقاري، مع الزيادة الكبيرة في مبيعات الوحدات السكنية في 2023. وبحسب موقع ((ميديا لاين))؛ فإنَّه بعد انتهاء الجائحة، شهد السوق العقاري في دبي نمواً كبيراً مدعوماً بالإقبال الكبير للرحالة الرقميين من أمريكا الشمالية وأوروبا في ظل نظم التأشيرات المرنة، إلى جانب تدفق المستثمرين الأجانب من شتى دول العالم.

وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2023، نظاماً مرناً لتصاريح العمل يتيح للأشخاص ذوي المهارات العالية العمل في وظائف مستقلة في دبي، وتبع ذلك تدفق الرحالة الرقميين من أوروبا وأمريكا الشمالية، الذين يتطلعون للاستقرار في بيئة معفاة من الضرائب وغنية بالمميزات الكبيرة والبنية التحتية الراقية.

وقال كيفن تابا، القادم من إيرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والبالغ من العمر 24 عاماً، ويعيش في دبي، إنَّ الإمارة بها كثير من الحركة والنشاط، ويستطيع الوافدون إيجاد العديد من الفرص المختلفة في أي مجال يعملون به. وأضاف: ((أعمل بشكل أساسي في مجال التكنولوجيا، ويسهل الوصول إلى الشرق والغرب، وهو أمر ممتاز لتطوير عملي)).

وقال تابا ((إنه تمكن من شراء شقة من غرفتي نوم مقابل 400 ألف دولار))، وأشار إلى أن مثل هذه الصفقة غير ممكنة في ((لوس أنجليس أو ميامي)). ويعد ذلك أحد الأسباب التي وضعت دبي في صدارة عمليات البحث العالمية على غوغل للأماكن التي يمكن الانتقال إليها، متقدمة على نيويورك أو باريس.

من جانبها، قالت دورا سامودي، وهي تبلغ من العمر 39 عاماً، كان الانتقال إلى دبي اختياراً سهلاً لتوفر كل ما يحتاجه المرء إلى جانب المزايا الضريبية. وقالت لـ((ميديا لاين)): عندما تشتري شقة هنا، لا تدفع عليها ضرائب. دبي مكان رائع للعيش فيه، كذلك فهناك تمكين قوي للمرأة، ناهيك عن توفر فرص العمل المتنوعة.

وتشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أنه تم بيع عقارات بقيمة 26.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2023، بزيادة 40% عن نفس الفترة من عام 2022، وارتفع عدد المعاملات بنسبة 22% عن العام الماضي، حيث بلغ 31216 معاملة.

وبحسب وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة ((مجموعة تايجر)) فإنه: ((رغم التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، فقد صمدنا واستمررنا في البناء))، مضيفاً: ((رغم ما تسببت به، ظلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في إدارة الأزمة)).

وفي 2020، بلغت مبيعات ((تايجر جروب)) السنوية حوالي 500 مليون دولار، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، باعت الشركة التي شيدت أخيراً 19 برجاً جديداً، شققاً بقيمة مليار دولار.

وأوضح الزعبي أنَّ ((النمو الهائل في دبي لا يوصف، حيث تضاعف عدد السكان ثلاث مرات في العشرين عاماً الماضية، لم يكن هناك شيء هنا من قبل، وبسرعة كبيرة، حدث تطور هائل)). وشدد على أنَّ العديد من الأثرياء من الدول النامية جذبتهم الحياة في الإمارات؛ بعد استجابتها القوية للجائحة، وفي ظل بنيتها التحتية الرقمية، مستطرداً: ((بعد فترة وجيزة، رأينا المزيد من الأمريكيين يأتون إلى دبي لنفس الأسباب التي تدفع الناس إلى الانتقال إلى أماكن مثل ميامي)).