سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
فازت سوق دبي الحرة بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع ((جوائز جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا للأسواق الحرة))، الذي اختتم مؤخراً في فندق موفنبيك أمباسادور في العاصمة الغانية، أكرا، حيث نالت السوق جائزتيها في فئتي ((أفضل سوق للتجزئة)) و((الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية)).
وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نشكر مجلس إدارة الجمعية ولجنة تحكيم الجائزة على منحنا هذا التقدير. كما أشكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه الكبير والدائم لمؤسستنا، وأعزوا هذا الإنجاز إلى فريق العمل الذي يبذل جهوداً مستمرة لنجاح وتألق أعمالنا".
حضر مراسم تسلم الجائزتين عدد من كبار مسؤولي سوق دبي الحرة التنفيذيين، وفي مقدمتهم راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي للعمليات، صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي المشترك للعمليات، شينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، برنارد كريد، نائب أول الرئيس-المحاسبة.
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