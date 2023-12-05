سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين

فازت سوق دبي الحرة بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع ((جوائز جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا للأسواق الحرة))، الذي اختتم مؤخراً في فندق موفنبيك أمباسادور في العاصمة الغانية، أكرا، حيث نالت السوق جائزتيها في فئتي ((أفضل سوق للتجزئة)) و((الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية)).

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نشكر مجلس إدارة الجمعية ولجنة تحكيم الجائزة على منحنا هذا التقدير. كما أشكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه الكبير والدائم لمؤسستنا، وأعزوا هذا الإنجاز إلى فريق العمل الذي يبذل جهوداً مستمرة لنجاح وتألق أعمالنا".

حضر مراسم تسلم الجائزتين عدد من كبار مسؤولي سوق دبي الحرة التنفيذيين، وفي مقدمتهم راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي للعمليات، صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي المشترك للعمليات، شينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، برنارد كريد، نائب أول الرئيس-المحاسبة.