65 ألف زائر لمهرجان «قرية المطاعم» في رأس الخيمة

شهد مهرجان ((قرية المطاعم))، الذي تنظمه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في مركز المنار مول بإمارة رأس الخيمة، في الأيام الأولى لافتتاحه الرسمي، والتي تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، استقبال أكثر من 65 ألف زائر خلال يومي الاحتفالات بعيد الاتحاد من مختلف إمارات الدولة.

ونجحت الأجنحة المشاركة، والبالغ عددها 47 مطعماً وعارضاً يعملون في قطاع الضيافة، في تغطية قيمة تكاليفهم في اليومين الأول والثاني.

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، أن الإحصائيات تشير إلى أن الحدث في طريقه لتسجيل أرقام قياسية جديدة، الأمر الذي زاد من نسبة المبيعات بمحال مركز المنار خلال فعاليات المهرجان عن معدلات الأيام العادية.

حيث يقام المهرجان هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر. وأشار إسماعيل خلال افتتاح فعاليات المهرجان، بحضور وليد عبدالكريم النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وكبار مسؤولي الغرفة، ولي نورثمور نائب الرئيس التنفيذي لمركز المنار، إلى أن التوقعات تشير إلى استقطاب المهرجان حتى نهاية فعالياته أضعافاً مضاعفة لعدد الزائرين في اليوم الأول والثاني،.

والذي زاد عن نحو 65 ألف زائر، معرباً عن تفاؤله بالنتائج التي حققها المهرجان في الأيام الأولى لانطلاقه، من حجم المشاهدات والمتابعات على ((السوشيال ميديا))، خلال يومي الاحتفالات بعيد الاتحاد حتى باتت فعاليات المهرجان حديث الساعة على ((السوشيال ميديا)). وأكد إسماعيل، أن لغة الأرقام هي أكبر دليل على النجاحات التي تحققها أي فعالية، من عدد الإعجابات في الـ((إنستغرام)).

والكم الكبير للظهور في ((تويتر))، ومن هذا المنطلق نتوقع له هذا العام أن يقفز عدد الزوار ليتضاعف مرتين وثلاثة، عن دورته الرابعة العام 2022، والذي بلغ نحو 350 ألف زائر، باعتباره الأضخم من نوعه في عالم الأغذية والمشروبات.