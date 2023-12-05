زيلينسكي يلغي بصورة مفاجئة خطاباً كان مقرّرا أن يوجّهه للكونغرس الأمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كان يُفترض أن يحضّ خلالها على مواصلة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة روسيا ، بحسب زعيم الديموقراطيين في المجلس.
وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر للصحافيين "لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة".
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