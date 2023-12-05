زيلينسكي يلغي بصورة مفاجئة خطاباً كان مقرّرا أن يوجّهه للكونغرس الأمريكي

ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كان يُفترض أن يحضّ خلالها على مواصلة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة روسيا ، بحسب زعيم الديموقراطيين في المجلس.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر للصحافيين "لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة".

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