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بعد الهبوط الحاد.. زيادة مفاجئة في سعر الدولار بمصر

12/5/2023 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع سعر الدولار في مصر بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء (السوق غير الرسمية للمضاربة على النقد الأجنبي) بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضي.


وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات الثلاثاء إلى 49 جنيها مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة، وفق ما قاله المراقب، بحسب موقع مصراوي.

وفي آخر تعاملات يوم الخميس الماضي سجل الدولار انخفاضا حاد بنحو 5 جنيهات ليتراجع إلى 47 جنيها بدلا من 52 جنيها في اليوم السابق له الأربعاء بسبب الهدوء المفاجىء على شرائه من بعض المتعاملين بما أدى إلى تراجعه.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الماضي سجل قفزات متتالية في تعاملات السوق السوداء ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

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