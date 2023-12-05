اليونسكو يدرج الدبكة الشعبية الفلسطينية على قائمة التراث العالمي



أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية الثلاثاء أن اللجنة الحكومية الدولية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي وافقت على اعتماد الطلب الفلسطيني إدراج "الدبكة الشعبية الفلسطينية" على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعها بمدينة كاسان في بتسوانا.

وقال وزير الثقافة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو سيف إن هذا القرار يأتي نتيجة جهود قامت بها السلطات الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية منذ عامين وفقا لمعايير اليونسكو المعمول بها لتسجيل الملفات على هذه القائمة.

وأضاف أبو سيف في تصريح من غزة أن تسجيل الدبكة الشعبية الفلسطينية على القائمة يعتبر الملف الثالث المسجل باسم فلسطين بعد ملفي الحكاية الشعبية وملف فن التطريز الفلسطيني.

وتابع قائلا "يأتي هذا القرار انتصارا لشعبنا الذي يؤكد يوميا في صراعه مع الاحتلال على حتمية البقاء ووجوب الوجود".

وأردف أن هذا القرار يأتي أيضا "في ظل مرحلة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة لأبشع مظاهر العدوان الغاشم الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والحكاية الفلسطينية، على مرأى ومسمع العالم".

وقال أبو سيف إن الحفاظ على التراث الفلسطيني بشكله المادي وغير المادي بوصفه اللبنة الأساسية في بناء الهوية الفلسطينية "هو مهمة وطنية خالصة لأنه دليل على هُويتنا وروايتنا الفلسطينية أمام كل محاولات المحو والإلغاء والسرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بكل الطرق القضاء على الهوية والرواية الفلسطينية".

وقدمت السلطات الفلسطينية أيضا ملف الصابون التقليدي (النابلسي) لتسجيله على القائمة في عام2025 وذلك بعدما استوفى جميع المعايير التي تحكم التسجيل.