إعلان الفائزين في «الشارقة لنقد الشعر العربي»

أعلنت جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي أسماء الفائزين في الدورة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان ((بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة)).

وتأتي الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة منذ العام 2021، للعناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية.

وفاز في المركز الأول الناقد التونسي المنصف الوهايبي عن بحثه ((بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي))، ونال الناقد المغربي أنوار بنيعيش عن بحثه ((بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي))، بينما جاء في المركز الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن بحثه ((بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي: قراءة هيرمينوطيقية في أعمال شعرية معاصرة)).

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي: إن الجائزة بكشفها عن ثلاثة فائزين جدد في دورتها الثالثة، إنما تمضي بنجاح نحو تأسيس مشهد نقدي للشعر العربي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما للنقد من أهمية في الساحة الثقافية العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تؤسس لمكتبة نقدية متخصصة؛ نظراً إلى حجم المشاركات التي استقبلتها الجائزة في الدورة الثالثة.