الرسم ثلاثي الأبعاد.. بين الوظائف الجمالية والأدوار العملية

تختلف الآراء حول تاريخ الرسم ثلاثي الأبعاد، بين من يراه فناً معاصراً بدأ بالانتشار والتوسع خلال السنوات الأخيرة، ومن يؤكد أنه قديم، يعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي.

ويعد التشكيلي السوري ((حسام قنديل))، من أبرز الفنانين العرب في الرسم ثلاثي الأبعاد، حيث قدّم الكثير من الأعمال المميزة، متبعاً خطى فنانين عالميين في هذا المجال.

ويصف قنديل في حوار مع ((البيان)): أسلوبه في الرسم بـ((المختلف))، إذ يقوم على الدمج بين تقنيات لونية متعددة، تستخدم الأحبار الصينية، والعادية، وأقلام الخشب والماركر، والروترينغ، إضافة إلى أقلام الرصاص والفحم.

ويقول عن دوافع احترافه الرسم ثلاثي الأبعاد: من خلال متابعتي لعدد من الرسامين العالميين، وأهمهم الإيطالي ((مارسيلو بارينجي))، أصابني الفضول، إذ يدفعك النظر إلى أعماله للتفكير مرتين بماهية العمل، هل هو حقيقة أم خدعة بصرية ؟ وهنا قررت أن أخوض وأتعلم هذه التقنية، من خلال متابعة ودراسة المنظور، والتفاصيل واللون الصحيح، وبطبعي كعاشق للتفاصيل وأمتلك الصبر، استطعت إنتاج عدة أعمال حازت الاستحسان وأصبحت متميزاً بهذا النمط.

ويبرع قنديل أيضاً في نموذج آخر مختلف، وهو الرسم بالأقلام الجافة ويقول عن أساسيات هذا النوع من الفن: الرسم بالأقلام الجافة من أصعب التقنيات، كونه لا يسمح لك بالتصحيح، أو التراجع لكنه بالمقابل يعطي نتائج مذهلة، شرط الدقة والصبر.

وعن أعماله في هذا المجال، والتي رسم من خلالها فنانين ورياضيين، يقول: بعض الشخصيات معروفة ومن المشاهير، والتي لم تتردد بإبداء إعجابها ومشاركة الأعمال على صفحاتها الشخصية من باب التشجيع والدعم، وفي بعض الحالات تم توصيل أعمال الفنانين واقتنوها في منازلهم، مثل الفنان أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي، وغيرهما.