«ليالي الشعر» تنشر سحر القوافي في «الظفرة للكتاب»

افتتح برنامج ((ليالي الشعر: أصوات حبتها الناس))، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أول جلساته بمسرح الحديقة العامة لمدينة زايد، بإحياء أمسية مميزة سلطت الضوء على تجربة شعرية مهمة وثرية للشاعر علي أحمد الكندي المرر، بمشاركة نخبة من المواهب الشعرية والفنية المحلية التي أثرت الفعالية وأمتعت الجمهور.

وشارك في الجلسة الشاعر عبيد بن قبلان المزروعي الذي أدار الحوار، والشاعر والباحث علي العبدان، والشاعر محمد أحمد الكندي شاعر الربابة والصبابة، والمطرب معضد الكعبي الذي أطرب الجمهور بقصائد مغناة للشاعر علي الكندي على إيقاع الموسيقيين عبدالله عبد الكريم وعلي البلوشي.

وقدم الشاعر علي الكندي، مجموعة متنوعة من قصائده التي نالت استحسان الحضور وتناولت القصائد مواضيع متعددة بين الوطنية والغزلية، تغنى فيها بحب الوطن، وحب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأبنائه الكرام، ودورهم في بناء ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، معدداً خصالهم في الجود والكرم والنخوة والشهامة.

وتحدث الشاعر والباحث علي العبدان عن أهمية تجربة الشاعر علي أحمد الكندي المرر وتميزها في ساحة الشعر الشعبي المحلي، مشيراً إلى تفرد الشاعر بأساليب شعرية غير موجودة على الساحة المحلية مثل أدب الرحلة والترحال، وإلى غزارة الوصف ودقته، فهو يبدع في وصف القنص والطير بطريقة فذة، وبين أن ما يميز الشاعر علي الكندي أنه يحافظ على اللهجة الإماراتية بأصولها اللغوية، مع تفرده أيضاً بطرح الموضوعات المعاصرة بالمعنى القديم. وفي ختام الأمسية، قام سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، بتكريم الشاعر علي أحمد الكندي المرر.