الشندغة .. عبق التاريخ ودليل المستقبل

تقع منطقة الشندغة التاريخية في قلب مدينة دبي، وتعتبر واحدة من أعرق المناطق التجارية والثقافية.

وتتميز الشندغة ببنيتها التراثية العربية الأصيلة، مع الأزقة الضيقة والبيوت والأبنية ذات الألوان الزاهية نظراً لطبيعة مواد البناء التي كانت مستخدمة آنذاك، وبزيارة لهذا المكان الأثير يمكن التعرف والاستمتاع بالأسواق التقليدية الواقعة فيها، والتعرف على الحِرف اليدوية التقليدية مثل استخدام سعف النخيل لعمل العديد من الأدوات التي كانت تستخدم في البيوت وأيضاً رحلات البحر والنسيج والتطريز.

بالإضافة إلى الترفيه عن النفس بحضور حفلات الفنون المحلية والفعاليات الثقافية التي تُعقد بشكل منتظم في المنطقة، والتي عرضت مجملها خلال أيام العيد الوطني والتي استقطبت شريحة واسعة من الزوار سواء من الإماراتيين أو المقيمين أو السياح.

كما يعتبر متحف الشندغة واحة لعشاق التاريخ والثقافة، إذ يضم مجموعة رائعة من القطع الأثرية والتحف العربية التي تعكس التاريخ المجيد للمنطقة، ويقدم المتحف فعاليات تفاعلية وجولات مرشدة للزوار لتوعيتهم بتاريخ المنطقة بشكل مفصل، وبعد استكشاف المنطقة التاريخية يمكن الاستمتاع بتجربة تناول الطعام الشعبي والتراثي الأصيل في أحد المطاعم العديدة المتواجدة هناك.

وأكد عبد الله العبيدلي مدير متحف الشندغة بالإنابة أن منطقة الشندغة لها أهميتها التاريخية فهي عبارة عن حي تاريخي قديم يضم 162 بيتاً قديماً 80 منها تم تحويلها إلى أجنحة متحفية ومن أبرزها متحف الشندغة. وتتميز الشندغة بموقعها الاستراتيجي على خور دبي، وأشار إلى أن الفعاليات التي تم تنظيمها خلال أيام الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 52 تأتي ضمن مشروع تطوير منطقة الشندغة التاريخية حول خور دبي الذي يتضمن تطوير منطقة الشندغة، بالإضافة إلى منطقتي بر دبي وديرة.

وأضاف: ((إن منطقة الشندغة لها أهميتها الخاصة ففيها بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، وهذا البيت تم تحويله إلى متحف وتمت إعادة تطويره ليقدم نظرة تاريخية عميقة عن المنطقة وإرثها وكيف كان هذا المكان بمثابة نواة لتأسيس الإمارة فيما بعد، ونعمد إلى إقامة الفعاليات التراثية في هذه المنطقة تحديداً لتعزيز السياحة الثقافية في الإمارة، وبذلك نحقق أهدافنا الاستراتيجية لهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)))).

وأضاف: ((فعاليات متنوعة نقيمها ضمن المشروع الرئيسي لتطوير منطقة دبي التاريخية الواقعة حول خور دبي، لنستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم ليتعرفوا على تاريخ دبي العريق وإرثها الثقافي، كما تعمل هذه الفعاليات على الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية والأعمال التي كان يقوم بها الأجداد. ونقيم ورشاً متخصصة في هذه الحرف اليدوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث لنحافظ عليها ونرسخها في أذهان الأجيال الجديدة)).

عبدالله العبيدلي