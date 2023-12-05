معالم دبي.. تجارب فريدة حافلة بقصص الترفيه والثقافة

تكثر في دبي معالم الجذب السياحي التي توفر للزائر تجارب مثيرة، بعضها يقدم إطلالة على المدينة بوجهيها القديم والحديث، وبعضها الآخر يوفر تجارب ترفيهية وثقافية وتسلية على أنواعها، فعلى سبيل المثال، بإمكان السائح زيارة برج خليفة الذي يزين أفق المدينة بطابع عصري، ومن ثم التوجه إلى أحياء المدينة التاريخية ومتاحفها التي تروي قصص ماضي المدينة التليد.

وبعدها تجربة عدد من المبادرات والمشروعات الترفيهية التي تعد بتجارب جديدة مسلية ومبتكرة. ويشير مقال منشور في صحيفة ((ذا هندو))، إلى إمكان اكتشاف بعض التجارب الجديدة في المدينة، عبر زيارة مناطق دبي التاريخية أو تجربة نوبة رسم في استديو فني في القوز الصناعية، أو التوجه إلى برواز دبي الذي يشكل مرصداً ومتحفاً ونصباً تذكارياً في حديقة زعبيل.

حيث يمكن الاستمتاع بإطلالة مذهلة على غروب الشمس وأخذ لمحة سريعة عن المعالم السياحية القديمة والحديثة للمدينة، عدا تجربة المشي على ممشى زجاجي على ارتفاع 150 متراً للشعور على قمة العالم.

أو ربما القيام بزيارة دبي القديمة كحي البستكية الذي أعيدت تسميته بحي الفهيدي التاريخي، وهو المكان المثالي لإلقاء نظرة خاطفة على ماضي دبي الغني، ذلك أنه من دون الماضي لا يوجد حاضر، حسب المرشد السياحي، ننيمش كومارا، في وصفه للمدينة المسورة حيث كان الناس يعيشون ويتاجرون.

كما يمكن لعشاق التاريخ، زيارة متحف العملات المعدنية ومتحف القهوة ومتحف الخناجر ومتحف البيت الإماراتي التقليدي، وأخذ صورة مع الصقر الذي كان يعد في الماضي رمزاً للقوة، وبات اليوم يقطن أقفاصاً مكيفة ويستخدم أحياناً في السباقات، حتى إن هناك مراكز تربية ومستشفيات مخصصة للصقور في الإمارات، ويمكن إجراء تجربة فنية في المدينة، عن طريق التوجه إلى استديو فني في منطقة القوز وارتداء معطف أو مئزر والبدء بالعمل على لوحة قماشية ملونة لإطلاق العنان للإبداع.

ففي مرسم وايلد بانيت هاوس، لا تستخدم فرشاة الرسم فقط بل يحصل الزائر أيضاً على أدوات أخرى مثل الخيط وفرشاة أسنان وما إلى ذلك، حيث المشاركة في أنشطة الرسم باستخدام الرش والدوران والتأرجح والصب والنيون والكتابة على الجدران، فالأطفال يظلون أطفالاً هنا، يقول مؤسس المكان، كيفن جيه، الذي يتطلع إلى إنشاء متجر قريباً في الهند، ولكن البالغين يصبحون أطفالاً.