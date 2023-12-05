إثراء معارف الأطفال في الإمارات يعزز مهاراتهم الإبداعية

الاهتمام بالعملية الإبداعية لدى الأطفال في الإمارات، من الأهداف الأساسية على خارطة الثقافة المحلية بدءاً من مراحل الاكتشاف المبكر لمواهبهم وقدراتهم ثم التعرف إلى خصائصهم، ومن ثم العمل على تنمية هذه المواهب والابتكارات عن طريق التعليم والتدريب والتشجيع.

نماذج

وبرزت في الإمارات العديد من النماذج البارزة للمواهب الناشئة ضمن فئة الأطفال واليافعين ومن ضمنهم الموهبة الموسيقية أحمد الهاشمي البالغ من العمر 12 عاماً، حيث لا تقتصر موهبته على عزف نوتات موسيقية عالمية وتأليف المقطوعات الموسيقية فحسب بل إنه أيضاً يمتلك موهبة فريدة من نوعها وهي معرفة مفاتيح نغمات البيانو التي تعزف بدون النظر لها، وهو هو أول طفل إماراتي يشارك في العزف على البيانو في الدولة بأكثر من 40 فعالية.

وتقول إيمان العليلي والدة أحمد الهاشمي: تعد التنشئة الاجتماعية والثقافية من الأساسيات التربوية التي تصقل شخصية الطفل، وتسهم في إعداد شخصيته الواعية والمبادرة بغض النظر عن امتلاك موهبة ما ضمن ممارسته للهوايات سواء في المدرسة أو المنزل ، ولكن مع التركيز والحرص يدرك الآباء التحولات التي باتت تظهر بين الحين والآخر على أطفالهم.

وتضيف إيمان: ((علمنا أحمد أساسيات العزف على البيانو رغم أنه يعاني من مرض التوحد إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام دعمنا وتشجيعنا له على الإطلاق)).

وتابعت ((كان أحمد يهزم التوحد من خلال انغماسه الشديد في العزف بمهارة عالية وتفانٍ مستمر دفعنا إلى مواكبة عطائه المستمرة، وبالفعل كان أول طفل إماراتي يعزف البيانو خارج الدولة ويؤلف مقطوعات موسيقية مسجلة في حماية الملكية الفكرية)).

ريادة

وفي مجال الكتابة الإبداعية كانت الظبي برفقة أخيها سعيد المهيري يسطران روايات وقصصاً نوعية شغوفه بالخيال اللامتناهي وتفهم مشاعر وأحاسيس أقرانهم الصغار، كونها منهم وإليهم، عن اقتدار واحترافية لابنة التسع سنوات التي تحمل اليوم لقب أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية وحائزة على الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم لكتاب ثنائي اللغة، وتنشر رسالتها كسفيرة فوق العادة لثقافة الطفل.

وحول القدرات الإبداعية التي تتمتع بها الظبي وأخوها سعيد تقول والدتهما موزة الدرمكي: الظبي طفلة شغوفة باحثة عن العلم، تتحدى دائماً الصعوبات بتفكير تتعلم وتنشر العلم منذ صغرها، ومن خلال تتبعنا لاهتماماتها ذات الصلة بكتابة القصص، عملنا على توسيع دائرة معارفها الإنسانية والمجتمعية من خلال مشاركاتها في العديد من الفعاليات والمبادرات ذات الصلة بالثقافة القرائية للأطفال، بدأت مشروعها في سن السادسة من عمرها.

واستطاعت تحقيق حلمها بإطلاق دار نشر للأطفال تحت مسمى ((رينبو جمني))، في عمرها المبكر هذا حاورت مؤسس غوغل وهي في سن السابعة، وحازت على جوائز عالمية ومحلية، ودخلت موسوعة غينيس في أكثر من مرة، فكان نجاحها بعد ذلك حافزاً لها لتجعل الأطفال يقبلون على ثقافة القراءة والمطالعة، فهي تنشر الآن للأطفال ضمن مبادرتها ((كتب من الأطفال إلى الأطفال بالمجان)).

وفيما يتعلق بموهبة سعيد تقول موزة : سعيد هو المرآة التي عكست تأثر الطفل بالطفل، فهو شغوف بالكتابة وحب القراءة متأثراً بأخته ومثله الأعلى الظبي مع اختلاف مجالات قراءتهم وهواياتهم فهو يميل للأرقام أكثر وللروبوتات أيضاً.

وكذلك البرمجة كان أول كتاب أصدره هو ((الفيل سعيد والدب)) والذي من خلاله دخل موسوعة غينيس بعمر 4 سنوات كأصغر كاتب في العالم، وبعدها ألف قصته الثانية ((صديقي الحقيقي))، وبذلك دخل الموسوعة للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر بعد كتابه الأول كأصغر كاتب لسلسلة كتب في العالم ضمن الموسوعة، وحديثاً أبدع كتابه الثالث والذي يحمل عنوان ((ذوبان الجليد)) والذي يروي مشكلة ذوبان القطب نظراً لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيير المناخي.